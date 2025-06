Tunisie: Golden Dragon livre 418 nouveaux bus chinois au pays pour moderniser son transport public

Lundi soir, au siège de la Société de Transport du Sahel, un contrat cadre portant sur l'acquisition de 418 nouveaux bus a été signé avec le constructeur chinois "Golden Dragon", dans le but de renforcer la flotte des entreprises nationales et régionales de transport routier. La signature a eu lieu en présence de Walid Karaani, secrétaire général du Ministère des Transports, ainsi que d'une délégation du ministère, des présidents-directeurs généraux de la Société des Transports de Tunis et des sociétés régionales de transport.

Selon un communiqué officiel du ministère, l'événement a marqué le lancement de la signature des contrats spécifiques dérivés du contrat principal, une étape décisive visant à renforcer l'offre de transport public régulier. Cette initiative s'inscrit dans une volonté partagée de moderniser le système de transport et d'améliorer la qualité des services rendus aux citoyens.

Répartition des bus :

260 bus destinés aux sociétés régionales de transport

40 bus pour la Société Nationale de Transport Interurbain

118 bus pour la Société des Transports de Tunis

Cet investissement constitue une avancée significative dans le cadre du programme de modernisation et de développement du secteur du transport public en Tunisie, et ce, conformément aux priorités nationales visant à offrir aux citoyens un transport moderne, sécurisé et de qualité à travers tout le pays.