Madagascar: Andry Rajoelina au Sommet de Nice - « Protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence, un acte collectif »

Après Monaco où il était l'invité du Prince Albert II de Monaco à la cérémonie de clôture du Blue Economy and Finance Forum (BEFF), le président de la République s'est rendu à Nice pour plaider en faveur des pays de l'Océan Indien dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations-Unies sur l'Océan (UNOC 3).

Monaco

Andry Rajoelina, Antonio Guterres (Secrétaire général des Nations-Unies), Junhua Li (Sous-Secrétaire général des Nations-Unies sur l'Économie et les Affaires sociales), Prince William (Prince de Galles), Luiz Inácio Lula Da Silva (Président du Brésil), Rodrigo Chavez Robles (Président du Costa Rica), Emmanuel Macron (Président français), Inger Andersen (Directrice exécutive du programme environnemental des Nations-Unies), Ambroise Fayolle (Vice-président de la Banque Européenne de Développement), Asmund Grover Aukrust (ministre norvégien), Albert Van Klaveren (ministre des Affaires étrangères du Chili), Carsten Schneider (ministre fédéral allemand en charge de l'Environnement), Pham Minh Chinh (Premier ministre du Vietnam), Surangel Whipps JR (Président de la République de Palaos)...

Tous ces dirigeants se sont donné rendez-vous au Grimaldi Forum de Monaco dimanche dernier. Ces dirigeants ont uni leurs efforts pour réfléchir au développement de l'économie bleue. Ils ont aussi construit ensemble une vision commune pour l'avenir de l'humanité. Pour faire face aux menaces sur l'écosystème, ils se sont réunis durant le week-end de Pentecôte, à Monaco, puis à Nice sur la Côte d'Azur.

Nice

63 chefs d'État et 52 ministres venant de 110 pays participent à l'UNOC 3 à Nice. Acteur majeur. En tant qu'État insulaire fortement exposé aux effets du changement climatique, Madagascar est au centre des débats. Le pays subit régulièrement des cyclones dévastateurs et une dégradation rapide de l'environnement. Le président Andry Rajoelina entend tout faire pour que la Grande Île soit un acteur majeur dans la mise en oeuvre de l'objectif de développement durable n°14 sur l'environnement marin. Hier, durant le débat général au Port-Lympia, le président malgache a pris la parole. Il a lancé un appel à l'action et à la solidarité à l'endroit de tous les acteurs mondiaux. Il a recentré son discours sur l'urgence d'agir pour la préservation de l'océan.

Inquiétude

« Nous ne venons pas ici pour observer, ni pour commenter. Nous venons pour agir », a-t-il lancé d'emblée. Et de faire part de son inquiétude face à la situation de Madagascar en tant que pays vulnérable. « Car nous sommes inquiets, oui. Inquiets des menaces croissantes qui pèsent sur nos littorales, sur nos récifs coralliens, sur nos fonds marins, sur la biodiversité exceptionnelle que nous avons en héritage divin. Nous sommes inquiets des effets du changement climatique, des cyclones qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents dans la zone de l'Afrique australe. Nous sommes inquiets de la pollution marine et surtout du pillage de nos ressources halieutiques ». Tout en mettant en exergue les atouts et les potentialités marines et environnementales de Madagascar et des autres îles voisines dans l'océan Indien. Le président Andry Rajoelina a tenu à exprimer sa détermination et à réaffirmer son engagement envers le développement durable.

Engagement

« Protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence et cela doit être un acte collectif ».Devant l'immensité des défis, Andry Rajoelina préconise une action collective et une stratégie commune prévoyant le renforcement des financements, l'encadrement stricte des activités en haute mer et de la pêche industrielle. Ainsi que l'intégration dans la politique globale, des savoirs traditionnels des populations vivant de la mer. « Je le dis avec force : ce sont nos actes et non pas nos discours qui mesureront notre engagement », a déclaré le Chef de l'Etat. Une manière d'interpeller les dirigeants mondiaux et les tous les défenseurs de l'océan qui se sont réunis à Nice.

Forum

a veille, le président Rajoelina faisait partie des invités de marque du Prince Albert II à la clôture du Blue Economy and Finance Forum (BEFF), tenu au Grimaldi Forum de Monaco les 7 et 8 juin. Un forum organisé en amont de la Conférence des Nations-Unies sur l'Océan. Cela vise à mobiliser les secteurs publics et privés, les entreprises, les bailleurs de fonds, les banques, et les différents donateurs, à contribuer au financement des activités océaniques durables et l'ODD 14. Le président était accompagné par Max Andonirina Fontaine. Ce dernier est ministre de l'Environnement et du Développement durable. Paubert Tsimanaoraty Mahatante était également présent. Il est ministre de la Pêche et de l'Économie bleue. Étaient aussi du déplacement Edgard Razafindravahy, Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Plusieurs membres de la société civile malgache participent aussi à l'UNOC 3 à Nice.