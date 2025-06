Ile Maurice: 26 demandes de révision judiciaire déposées en Cour suprême, dont 24 du MSM

La Cour suprême entendra sur le fond pas moins de 24 affaires regroupées, le jeudi 12 juin. Cela, à la demande de l'équipe légale du Mouvement socialiste militant (MSM), composée de Soodesh Callichurn, ex-ministre du Travail, de Me Anil Gayan, Senior Counsel, de Me Ravi Yerrigadoo et de l'avouée Shamila Sonah-Ori, contestant la révocation de 1 765 employés des divers conseils de district et municipalités par la Local Government Service Commission (LGSC) survenue le 16 mai.

C'est ce qu'a confirmé Ravi Yerrigadoo, représentant plusieurs licenciés, qui a déposé 20 nouvelles demandes de judicial review pour 20 licenciés du conseil de district de Pamplemousses, hier, en sus des quatre qui avaient été déposées le 3 juin. La cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul a décidé de consolider les plaintes afin de traiter l'affaire avec diligence. Les avocats du MSM qualifient ces licenciements d'«injustes et de cruels». Ils réclament une suspension immédiate de la décision du fait que cette décision émane d'un comité ministériel et non des collectivités locales.

Parallèlement, l'avocat et leader du Reform Party, Roshi Bhadain, s'est lui aussi rendu en Cour suprême, hier, ayant déposé deux plaintes, le 3 juin. Il conteste les licenciements au sein de la municipalité de Vacoas-Phoenix et du conseil de district de Rivière-du Rempart. Me Roshi Bhadain a demandé que l'affaire soit entendue cette semaine, insistant sur l'urgence du dossier puisque les contrats des employés concernés expirent le 15 juin, soit ce dimanche. Il espère l'obtention rapide d'une injonction pour bloquer la résiliation des contrats, affirmant disposer de «tous les points de droit nécessaires» pour convaincre la cour. Une prochaine date de séance sera communiquée via circulaire.

Pour sa part, la LGSC et les conseils de district et municipalités s'opposent vigoureusement à toute tentative de révision judiciaire, dans les trois cas. La LGSC défend la légalité de ses décisions. La séance de jeudi s'annonce décisive.