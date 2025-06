Ile Maurice: Banee premier inculpé sous la section 45(2)de la FCC Act

La Financial Crimes Commission (FCC) est passée à la vitesse supérieure dans la lutte contre le trafic de drogue. Se basant sur la section 45(2) de la FCC Act, Chandradeepsing Banee, connu comme Robert, concessionnaire automobile de Castel, a été le premier inculpé pour financing drug dealing, hier. Il est soupçonné d'avoir fourni des véhicules luxueux à Jean Jimmy Alexis. Il a comparu en cour de Curepipe, et comme les fonctionnaires de la FCC ont objecté à sa remise en liberté, il a été renvoyé en cellule policière.

Après avoir saisi, vendredi, une Land Rover Defender d'une valeur de Rs 9 millions, appartenant à Chandradeepsing Banee, véhicule loué par Jean Jimmy Alexis à Rs 40 000, deux autres voitures ont été saisies, hier, par la FCC, à savoir une BMW M2 et une Ford Raptor, véhicules retrouvés à Pailles et à Quatre-Bornes chez un autre concessionnaire de voitures. Selon les enquêteurs, Chandradeepsing Banee les louerait à des trafiquants dont il ne veut révéler les noms pour l'heure.

∎ Une des voituressaisies par la FCC hier.

Sous la section 45(2) de la FCC Act, il est dit qu'un suspect est arrêté s'il est lié au financement du trafic de drogue ou même s'il obtient des bénéfices à travers le financement de la drogue. Les autorités semblent déterminées à frapper là où cela fait mal aux trafiquants, soit dans leurs circuits financiers et leur mode de vie. En ciblant non seulement les trafiquants mais aussi leurs fournisseurs, facilitateurs et autres prête-noms, la FCC envoie un message clair : la tolérance n'est plus de mise.

Après l'arrestation de Ricardo Agathe et de Jean Hubert Celerine, alias Franklin, la FCC s'attaque désormais à un nouveau réseau présumé, celui de Jean Jimmy Alexis, figure connue de Roche-Bois, et à une de ses proches. D'ailleurs, une opération de grande envergure a été menée la semaine dernière, dévoilant un système sophistiqué de blanchiment d'argent autour de véhicules de luxe, de transactions foncières et de prête-noms.

Chandradeepsing Banee n'est pas un inconnu des autorités. En 2023, il avait déjà été arrêté par la FCC dans l'affaire Franklin, suite à la saisie de cinq Ford Raptor. Relâché sous caution, il se retrouve aujourd'hui dans une position encore plus délicate. Cette fois, la FCC le soupçonne d'avoir mis à la disposition de Jean Jimmy Alexis, une Land Rover Defender neuve au coût de Rs 9 millions, officiellement loué à la semaine.

Selon la FCC, Chandradeepsing Banee est loin d'être un simple loueur de voitures. Il aurait mis sur pied une mécanique bien huilée de blanchiment, servant à masquer les avoirs de trafiquants notoires. Ce mode opératoire, déjà observé dans l'affaire Franklin, consiste à immatriculer des biens de grande valeur au nom de tierces personnes, tout en permettant aux véritables propriétaires d'en jouir librement.

∎ Le concessionnaire louait de Defender à Rs 40 000 par semaine à Jean Jimmy Alexis © DEV RAMKHELAWON

Ce véhicule de luxe n'est pas un cas isolé. Lors d'une perquisition chez Ivonia Milazare, la belle-mère de Jean Jimmy Alexis, les enquêteurs ont également mis la main sur une Mercedes AMG GLA, une Toyota CHR, des bijoux d'une valeur d'environ Rs 1 million et un téléviseur de Rs 100 000. La valeur estimée des objets saisis dépasse les Rs 4,9 millions. Les six motocyclettes retrouvées chez cette dernière serviraient au transport pour les jockeys agissant comme intermédiaires dans le trafic de stupéfiants.

Condamné en 2012 pour trafic de drogue et blanchiment, une affaire en lien avec Gro Derek, Jean Jimmy Alexis n'aurait visiblement jamais quitté le monde du narcotrafic. Malgré ses affirmations qu'il travaille comme maçon et pêcheur, son train de vie extravagant, notamment la rénovation de sa maison à Roche-Bois et la possession de véhicules de luxe, a attiré l'attention de la cellule de renseignements de la FCC, cette année. Plusieurs perquisitions à RocheBois et Baie-du-Tombeau, encadrées par les unités spéciales de la police, ont mis au jour un vaste système de dissimulation de patrimoine, impliquant des proches et des prête-noms.

L'arrestation de Jean Jimmy Alexis et la mise sous scellés de la Land Rover Defender pourraient bien marquer le début d'un nouveau chapitre dans la traque des barons de la drogue à Maurice. D'autant que la FCC affirme que de nouvelles personnes liées à ce réseau sont actuellement sous surveillance active.