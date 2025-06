Madagascar: RMDM - Réunion de toutes les forces politiques à partir d'aujourd'hui

« Madagascar est en faillite, il est temps d'agir ». C'est dans un contexte des plus chaotiques que le RMDM a lancé un appel à la mobilisation générale, un cri de ralliement destiné à toutes les forces patriotiques, politiques et citoyennes pour éviter à Madagascar de sombrer dans une faillite totale. Loin d'un simple discours, cet appel vise à organiser une véritable résistance contre un système que le mouvement juge irresponsable et corrompu.

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue vendredi dernier, le RMDM a annoncé qu'une réunion de toutes les forces vives se tiendra à partir d'aujourd'hui. Le message est clair, direct et, à ce stade, sans équivoque : la faillite est en marche et, à moins d'un sursaut, le pays risque de se retrouver dans une situation irréversible.

Selon le RMDM, l'État est en déclin total. Cette situation alarmante est attribuée à l'incapacité de ceux qui occupent actuellement le sommet de l'État, des dirigeants jugés coupables d'une trahison flagrante envers la nation. Dans cette optique, le RMDM annonce la mise en place d'une structure de redressement, district par district, arrondissement par arrondissement. L'objectif est d'unir le peuple dans un seul et même mouvement : organiser la résistance et offrir une alternative sérieuse à un pouvoir qui, selon eux, ne fait que prolonger la misère et l'injustice.

Le ton, comme le message, est sans détours. Le pasteur Edouard Tsarahame, figure de proue du mouvement, n'a pas mâché ses mots. « À partir de mardi prochain, la rue parlera. La capitale vibrera au rythme de la volonté populaire. Car il est temps d'exiger des comptes, d'imposer un retour à l'ordre républicain, de reprendre Madagascar des mains de ceux qui l'ont trahi », a-t-il lancé. Une déclaration qui en dit long sur la détermination du mouvement.