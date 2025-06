Algérie: Merad se félicite de la mobilisation des personnels des Collectivités locales durant les jours de l'Aïd El-Adha

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad s'est félicité, lundi, de la mobilisation des personnels des Collectivités locales et de l'accomplissement de leurs missions avec dévouement, responsabilité et professionnalisme, durant les jours de l'Aïd El-Adha, indique un communiqué du ministère.

Présidant une cérémonie d'échange de voeux au siège du ministère, M. Merad a salué "la grande mobilisation des cadres et des personnels des Collectivités locales durant les jours de l'Aïd, pour assurer le bon fonctionnement des structures publiques locales, ainsi que l'accomplissement de leurs missions avec dévouement, responsabilité et professionnalisme, en réunissant les conditions idoines aux citoyens pour passer l'Aïd en toute quiétude et sérénité".

M. Merad a, en outre, valorisé les efforts des permanences centrales et locales de la Protection civile, mobilisées pour prévenir des différents risques et dangers, notamment dans le cadre du dispositif de veille anti-incendie, se félicitant par là même "des résultats des diverses opérations d'intervention pour sauver les citoyens et préserver leurs vies et biens, suite à différents accidents".

Organisée à l'occasion de l'Aïd El-Adha béni, cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général (SG) du ministère, du directeur général de la Sûreté nationale, du directeur général de la Protection civile, ainsi que de cadres supérieurs et de responsables des organismes et établissements sous tutelle, a conclu le communiqué.