Soudan: Le Premier ministre rencontre l'ambassadeur saoudien et affirme l'intérêt du gouvernement à renforcer les relations avec le Royaume

Le Premier ministre de transition, Dr. Kamil Idris a affirmé l'intérêt du gouvernement à renforcer les relations avec le Royaume d'Arabie saoudite, soulignant que ce qui unit le Soudan et l'Arabie saoudite, ce sont des relations historiques liées à des questions vitales, des intérêts et des préoccupations communs.

Cela s'est produit lors de sa réception de l'ambassadeur saoudien, Ali bin Hassan Jaafar, à son bureau à Port Soudan aujourd'hui, exprimant la volonté du gouvernement de développer davantage les relations avec l'Arabie saoudite.

L'ambassadeur Ali bin Hassan a déclaré dans des déclarations à la presse à l'issue de la réunion : « Nous avons affirmé notre soutien au Premier ministre et la volonté du Royaume de fournir tout ce qui est possible pour contribuer au succès de ses programmes. » Il a expliqué que la réunion a abordé des aspects des relations bilatérales entre les deux pays et a déclaré que le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour la position de soutien du Royaume envers le Soudan et le peuple soudanais.

Jaafar a ajouté : « Nous l'avons informé qu'il existe de nombreuses questions dans le cadre des relations bilatérales, notamment la coopération économique et de développement, qui seront discutées lors du Conseil suprême de coordination, ce qui a été convenu lors de la récente visite du président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, au Royaume, et de sa rencontre avec Son Altesse Royale, le prince héritier, Premier ministre. »

Il a ajouté : « Il ne fait aucun doute que les relations entre les deux pays sont distinguées, profondes, continues et en expansion au profit des deux peuples », exprimant l'espoir de son pays que le Soudan retrouve son rôle dans la production et que le développement reprenne, soulignant que le Royaume serait un soutien et un appui du Soudan et du peuple soudanais.

L'ambassadeur a noté que durant le mois de Ramadan, le Royaume a formé un comité dirigé par l'ambassadeur saoudien au Soudan pour discuter des projets d'urgence visant à soutenir le Soudan, promettant que les résultats du comité seraient bientôt publiés.