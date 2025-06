Soudan: Le Soudan appelle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA à soutenir ses efforts de reconstruction

Le Soudan a renouvelé son appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne ses efforts nationaux visant à reconstruire les institutions liées aux utilisations pacifiques de l'énergie atomique, qui ont été détruites massivement, systématiquement et à grande échelle par les rebelles des Forces de soutien rapide, et pour qu'elle soutienne les efforts visant à restaurer la capacité de fournir des services de diagnostic et de traitement du cancer.

Il a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à envoyer une mission technique pour évaluer les dégâts causés par la situation et déterminer les besoins urgents et la manière d'y répondre.

C'est ce qui ressort d'une déclaration prononcée par l'ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, avant les réunions du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui ont débuté aujourd'hui, lundi 9 juin 2025, et se poursuivront jusqu'au 13 juin.

Dans le même contexte, la déclaration a évoqué la destruction massive d'institutions vitales que l'AIEA avait contribué à établir, telles que l'hôpital de l'énergie atomique, le Centre national du cancer de l'Université de Gezira, des centres de recherche scientifique, le Laboratoire national de santé publique (Laboratoire ASTAC), l'Autorité soudanaise de l'énergie atomique et l'Autorité nationale de réglementation nucléaire et radiologique. Il a énuméré les principales répercussions de cette destruction sur les conditions humanitaires, sanitaires et économiques du pays.