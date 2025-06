Gabon: Meyo-Kyé - Un carrefour aux enjeux cruciaux, porté par un fils du terroir

Meyo-Kyé, localité emblématique nichée à la jonction du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale, n'est pas qu'un simple repère sur la carte. Elle concentre des dynamiques géographiques, économiques, sociales et sécuritaires qui en font un point névralgique de l'Afrique centrale. À ce titre, elle représente bien plus qu'un territoire frontalier : c'est un laboratoire d'intégration sous-régionale qui mérite toute l'attention des décideurs.

Ce postulat transfrontalier prend un relief particulier dans le combat mené par Charles Mvé Ellah. Fils du terroir et ancien ministre de la République gabonaise en charge de l'Agriculture, il a fait de Meyo-Kyé le coeur de son engagement.

À ses yeux, la zone des trois frontières est un espace de potentialités négligées, un lieu où l'État pourrait donner un signal fort en matière de coopération, de codéveloppement et de valorisation des zones périphériques.

Par sa position stratégique, Meyo-Kyé peut devenir un hub logistique naturel, un carrefour commercial entre trois marchés nationaux et plusieurs bassins de production.

Le développement d'un marché transfrontalier intégré, appuyé par des infrastructures modernes, renforcerait la fluidité des échanges tout en consolidant les relations entre les populations frontalières, souvent plus proches les unes des autres que de leurs capitales respectives.

Le projet de poste douanier unique à Kyé-Ossi, déjà amorcé dans le cadre du programme de facilitation du commerce au sein de la CEMAC, trouve ici un prolongement territorial pertinent et concret.

La zone des trois frontières n'est pas exempte de tensions. Elle est même, parfois, un espace de vulnérabilités partagées : trafics illégaux, circulation non contrôlée des biens et des personnes, exploitation non régulée des ressources naturelles.

En cela, elle appelle à des réponses conjointes en matière de sécurité, de gouvernance locale et de contrôle des flux. Une coopération transfrontalière bien structurée, assortie d'un dialogue permanent entre les administrations des trois pays, permettrait de transformer ces défis en opportunités.

Mais il ne saurait y avoir d'intégration réussie sans un développement humain à la hauteur. Meyo-Kyé souffre d'un enclavement persistant, d'un manque criant d'infrastructures et d'un déficit de services publics essentiels. En misant sur la structuration agricole, l'accès aux marchés, la formation des jeunes et la coopération transfrontalière en matière de développement rural, la zone pourrait devenir un pôle d'attractivité au lieu de rester un foyer d'exode.

C'est ce combat que Charles Mvé Ellah porte avec conviction. Il n'agit pas seulement en homme politique, mais en fils du territoire. Son expérience gouvernementale et sa connaissance des rouages de la coopération internationale font de lui une figure de synthèse, capable de relier la voix des communautés locales aux stratégies d'intégration régionale.

En tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, il plaide pour un développement transfrontalier centré sur la sécurité alimentaire, l'agriculture contractuelle, la conservation forestière partagée, et les réseaux routiers interconnectés.

La pertinence du postulat transfrontalier repose sur une évidence : aucun pays ne peut réussir seul dans un monde interdépendant. Les frontières doivent cesser d'être des lignes de rupture pour devenir des passerelles. Meyo-Kyé, par sa géographie, son histoire et les dynamiques humaines qu'elle abrite, possède tous les atouts pour devenir cette passerelle vivante entre trois nations.

Ainsi, le combat de Charles Mvé Ellah dépasse le cadre d'un plaidoyer local. Il nous invite à réinventer les politiques publiques aux frontières, à faire de ces zones souvent délaissées de véritables piliers de souveraineté partagée, de coopération pragmatique et de prospérité collective. Son regard est celui d'un homme enraciné, mais résolument tourné vers l'avenir.

Par Eugène-Boris ELIBIYO,

Planificateur des systèmes éducatifs,

Conseiller en Éducation,

Acteur associatif et Citoyen engagé.