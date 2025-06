Sénégal: Mabouba Diagne - « Les intrants ont déjà été positionnés dans l'ensemble des 14 régions »

À l'occasion de la prière de l'Aïd al-Adha (Tabaski), samedi 7 juin à la grande mosquée Massalikoul Jinaan de Dakar, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire a tenu à rassurer le monde agricole concernant les préparatifs liés à la prochaine campagne agricole.

« La campagne agricole démarre le plus souvent avec les cinq régions du Sud et du Sud-est. Nous confirmons que les intrants (engrais et semences) ont déjà été positionnés dans l'ensemble des 14 régions et dans les 557 communes du Sénégal.

On est même en avance dans la mise en oeuvre des recommandations du dernier Conseil interministériel consacré à la campagne agricole », a-t-il soutenu. Poursuivant, il est revenu sur la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (Fds) pour s'assurer d'une distribution équitable et transparente au profit des agriculteurs. Nous espérons juste une bonne pluviométrie pour obtenir une bonne campagne arachidière à la hauteur de nos attentes », a-t-il souligné.