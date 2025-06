Sénégal: Tous les diplômes de Licence de l'Université Amadou Mahtar Mbow accrédités par l'Anaq-Sup

L'ensemble des diplômes de licence présentés par l'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) ont reçu l'accréditation de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Anaq-Sup). L'annonce est du Recteur, Pr Ibrahima Cissé.

L'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) a réussi son évaluation externe par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Anaq-Sup). Tous ses diplômes de licence ont reçu l'accréditation de l'Anaq-Sup. «Après avoir brillamment réussi son évaluation institutionnelle externe en vue de son habilitation, l'Uam confirme son engagement résolu en faveur de la qualité en décrochant, avec un taux de réussite de 100 %, l'accréditation de l'ensemble de ses diplômes de licence présentés », informe le Recteur de l'Uam, Pr Ibrahima Cissé.

Il a indiqué que l'accréditation couvre douze (12) licences professionnelles et disciplinaires, réparties entre différentes unités de formation et répondant aux standards nationaux et internationaux définis par l'Anaq-Sup. Selon lui, cette performance remarquable, fruit d'un travail méthodique et collectif, positionne l'Uam parmi les établissements les plus rigoureux et innovants du paysage de l'enseignement supérieur sénégalais.

Elle témoigne, à son avis, de la solidité de son modèle académique, de la pertinence de ses curricula, mais aussi de la mobilisation de ses équipes pédagogiques, administratives et techniques.Dès sa phase de conception, rappelle le Recteur, l'Uam s'est inscrite dans une dynamique d'excellence et d'innovation académique, en s'appuyant sur un comité scientifique international pluridisciplinaire.

«Le choix et la structuration de ces douze licences traduisent la volonté affirmée de l'Uam de proposer des formations professionnalisantes, ancrées dans les réalités économiques et sociales du pays. Elles répondent à des besoins clairement identifiés dans des secteurs stratégiques tels que l'ingénierie, l'aménagement, l'environnement, les technologies de l'information, la gestion ou encore les sciences appliquées», a fait savoir le Recteur.

Il a indiqué que ce positionnement renforce la cohérence entre l'offre de formation et les exigences du marché de l'emploi, tout en préparant les étudiants à une insertion professionnelle rapide, efficace et durable. Il s'inscrit pleinement dans la vision fondatrice de l'Uam : former des diplômés compétents, adaptables et porteurs de solutions pour le développement.

«Par cette étape décisive, l'Uam confirme la crédibilité scientifique et institutionnelle de ses formations, tout en renforçant l'employabilité de ses diplômés sur le marché du travail. Elle répond également aux exigences de transparence et de redevabilité qui fondent la gouvernance universitaire moderne», a commenté le Pr Ibrahima Cissé. Forte de cette réussite, note M. Cissé, l'Uam se projette déjà vers l'avenir. Il a donnédonne rendez-vous en 2027 pour l'évaluation et l'accréditation de ses diplômes de master et d'ingénieur, dans la même dynamique d'exigence, de rigueur et d'excellence.

«Comme le dit si bien notre devise : « «L'Uam, plus qu'une formation, un avenir à construire »». Cette réussite en matière d'assurance qualité ne constitue pas un aboutissement, mais bien une étape dans un cheminement ambitieux. Elle reflète notre vision d'une université tournée vers l'excellence, l'innovation et l'insertion professionnelle», a fait savoir le Recteur.