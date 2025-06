Sénégal: Popenguine - L'État s'engage à terminer les travaux du nouveau sanctuaire

Les rideaux sont tombés sur la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, célébrée les 7, 8 et 9 juin 2025. Après trois jours de prières et de dévotion, marqués par des moments intenses de communion spirituelle, la messe solennelle a été suivie de la cérémonie officielle de clôture, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général de brigade Jean Baptiste Tine, représentant le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

La 137é édition du pèlerinage marial de Popenguine avait pour thème : « Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous ». Fidèles chrétiens, pèlerins et communautés religieuses sont venus nombreux répondre à l'appel à la prière au pied de la Sainte Vierge Marie, la Mère de l'Église. Durant ces trois jours, les catholiques se sont abreuvés à la source spirituelle de la Bienheureuse Vierge Marie.

La messe solennelle a été présidée par Monseigneur Victor Ndione, Evêque de Nouakchott. La cérémonie officielle, quant à elle, s'est tenue en présence de nombreuses autorités religieuses et civiles, dont: Mgr Waldemar Stanislaw Sommertag, nonce apostolique au Sénégal, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau et en Mauritanie ; Mgr Martin Boucar Tine, Evêque du diocèse de Kaolack ; Mgr Jean-Pierre Bassène, Evêque de Kolda; Mgr Paul Abel Mamba, Evêque de Tambacounda ; Mgr André Guèye, Archevêque métropolitain de Dakar ; Mgr Baptiste Manga, Evêque de Ziguinchor.

L'engagement fort de l'État Dans son discours, Mgr André Guèye a salué l'engagement constant de l'État dans l'organisation de cet événement religieux majeur. « Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au président de la République, et la reconnaissance pleine et entière de notre Église locale pour les concours précieux, permanents et déterminants des services de l'État dans l'organisation de ce pèlerinage annuel.

L'édition 2025 en constitue une preuve incontestable, notamment par la contribution personnelle très appréciable du chef de l'État », a déclaré l'Archevêque. Il a également rappelé que la grandeur de la Vierge Marie est reconnue par les religions révélées, le christianisme comme l'islam.

« Les livres saints - la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans - enjoignent aux croyants d'imiter la foi d'Abraham, sans oublier de magnifier toutes les merveilles et les privilèges uniques que Dieu a réservés à une créature de notre race : la Bienheureuse Vierge Marie, préservée du péché originel pour coopérer à son plan de salut». Dans son allocution, le ministre Jean Baptiste Tine a rappelé l'importance spirituelle et symbolique du pèlerinage marial de Popenguine pour la nation.

« Ce pèlerinage est un rendez-vous spirituel qui constitue un devoir sacré et un moment fort de communion entre la République et l'Église. Il permet d'honorer la Bienheureuse Vierge Marie et d'implorer par son intercession les grâces divines pour la paix et le salut du monde », a dit le ministre de l'Intérieur. Il a aussi mis en lumière la valeur du dialogue interreligieux et la cohabitation harmonieuse entre communautés au Sénégal.

« Le très précieux dialogue islamo-chrétien constitue une richesse inestimable, dans un monde où l'intolérance gagne du terrain », a indiqué Jean-Baptiste Tine. Enfin, le ministre a annoncé un engagement ferme de l'État pour finaliser, dans les meilleurs délais, les travaux de rénovation, d'extension et de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine.