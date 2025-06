Afrique de l'Ouest: Politique monétaire - La BCEAO assouplit sa stratégie

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a annoncé une baisse de ses taux directeurs de 25 points de base à l'issue de la réunion de son Comité de Politique Monétaire (CPM), tenue récemment. Cette mesure, effective à partir du 16 juin 2025, ramène le taux directeur principal de 3,50 % à 3,25 %, indique Eco & Finances paru mardi.

Le taux directeur, aussi appelé taux d'intérêt directeur, est l'un des principaux outils dont dispose une banque centrale pour influencer l'économie. Il s'agit du taux auquel la BCEAO prête de l'argent aux banques commerciales de la région. En abaissant ce taux, la banque centrale rend l'argent moins cher pour les banques, ce qui a vocation à les inciter à prêter davantage aux entreprises et aux ménages.

Cette baisse s'inscrit dans une logique de soutien à l'activité économique. Dans un contexte marqué par des incertitudes économiques mondiales, une inflation contenue, et une demande de crédit encore modérée dans la zone UEMOA, la BCEAO cherche à faciliter l'accès au crédit, à relancer l'investissement et à stimuler la consommation.

Un taux plus bas signifie que les banques pourront potentiellement offrir des prêts à des conditions plus avantageuses. Cela peut bénéficier aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et aux particuliers souhaitant financer des achats ou des constructions.

La décision de la BCEAO est également perçue comme un signal de confiance dans la stabilité économique et monétaire de la zone. En assouplissant sa politique monétaire, la banque centrale indique qu'elle juge les risques inflationnistes sous contrôle et qu'il est possible d'encourager davantage d'activité économique sans déséquilibre.