Cameroun: Tentative d'attentat déjouée au MINAT - Paul Atanga Nji une nouvelle fois dans la tourmente

Un vent d'inquiétude a soufflé sur le quartier administratif de Yaoundé, alors que des bombes artisanales ont été récemment découvertes et neutralisées au sein même du Ministère de l'Administration Territoriale.

Selon des sources bien informées, ces engins explosifs rudimentaires étaient visiblement destinés à Paul Atanga Nji, l'actuel patron du MINAT. Fort heureusement, aucune perte humaine ni blessure n'a été enregistrée. Toutefois, l'incident relance de vifs débats sur la sécurité des institutions en cette période de tensions politiques croissantes au Cameroun.

Paul Atanga Nji n'est pas un inconnu dans l'arène politique camerounaise. Souvent décrit comme un homme fort du régime en place, il incarne pour beaucoup la ligne dure du gouvernement contre toute forme de contestation. Son célèbre usage de la métaphore du « Moulinex », utilisée pour illustrer la volonté d'« écraser toute velléité de l'opposition », continue de résonner dans les esprits. Cette déclaration controversée l'a durablement ancré dans l'imaginaire collectif comme un symbole de la répression étatique.

Le ministre est également pointé du doigt pour son rôle présumé dans les dissensions internes qui minent actuellement le PCRN, parti politique dirigé par Cabral Libii. Des accusations de manipulation et d'ingérence planent sur son nom, notamment concernant les procédures administratives et juridiques qui ont contribué à fragiliser la cohésion du parti. Ce contexte politique explosif, conjugué aux menaces physiques désormais tangibles, donne à cette affaire une portée qui dépasse le simple fait divers sécuritaire.

Dans une atmosphère préélectorale déjà tendue, l'attaque manquée au MINAT résonne comme un avertissement. Elle témoigne d'un climat social de plus en plus marqué par la défiance, la frustration et la polarisation. Que les auteurs de cette tentative soient animés par une volonté politique ou non, leur acte souligne une réalité inquiétante : les institutions, tout comme leurs figures emblématiques, ne sont plus à l'abri des manifestations les plus radicales du mécontentement populaire.

Alors que l'enquête suit son cours, les citoyens camerounais, eux, s'interrogent. Jusqu'où ira l'escalade ? Et surtout, quelles réponses apporter pour préserver à la fois la sécurité nationale et le débat démocratique ?