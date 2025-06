Congo-Kinshasa: Djugu - Reprise des activités socio-économiques après le meurtre de sept personnes à Nizi

Les activités socio-économiques ont repris timidement, lundi 9 juin, à Nizi-centre, dans le territoire de Djugu (Ituri), après l'inhumation des sept personnes tuées par des hommes armés.

Selon des notables, de nombreux habitants restent sous le choc après ce drame qui a suscité une vive tension dans la région.

D'autres, en revanche, sont encore en déplacement, craignant d'éventuelles représailles.

L'un d'eux, Nathan Kobo, appelle la population au calme et demande également aux autorités d'ouvrir une enquête pour retrouver les auteurs de ce crime.

« On a tué sept personnes et blessé six autres. L'année passée, on a tué le chef de la chefferie. On a compris que le centre commercial de Nizi est ciblé parce qu'il y a beaucoup d'or et de commerçants avec de nombreuses activités. Il y a des magasins, des boutiques, des bistrots et des buvettes. C'est un centre qu'il faut sécuriser correctement, car dans les environs, il y a des Chinois qui exploitent de l'or », a-t-il souligné.

Selon lui, un chef de chefferie ne peut pas mourir ainsi.

Nathan Kobo a en outre souhaité que les autorités judiciaires mènent des enquêtes pour démasquer les auteurs de ce meurtre, afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.