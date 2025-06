Congo-Brazzaville: Bouenza - Les membres de la Majorité présidentielle appelés à promouvoir l'unité et la discipline

Le président par intérim de la Majorité présidentielle, Pierre Moussa, lors d'un échange avec les élus nationaux, locaux et cadres de cette plateforme, dans le département de la Bouenza, les a appelés à promouvoir l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité en leur sein.

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), dans son mot introductif, a rappelé que la Bouenza est l'un des piliers stratégiques pour la Majorité présidentielle. Selon lui, l'accueil chaleureux réservé au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de sa récente visite de travail, est un indicateur indéniable de l'ancrage de cette famille politique dans ce département.

« Le président de la République y repartira pour un autre séjour de travail, qui devra connaître la même ferveur pour un succès plus retentissant. Dans cette optique, nos forces dans la Bouenza, en général, et à Madingou, chef-lieu du département, en particulier, doivent demeurer mobilisées. Pour ce faire, elles doivent être soudées, disciplinées et solidaires », a invité Pierre Moussa, en présence du commissaire politique du PCT dans le département de la Bouenza, Jean-Jacques Bouya.

Pour le président par intérim de la Majorité présidentielle, la rencontre participe, en réalité, de la mise en ordre de bataille des forces de cette plateforme dans la perspective des échéances politiques à venir. En effet, cette rencontre se tient à un moment où le Conseil municipal de Madingou connaît des tensions, menaçant de fragiliser les acquis de l'action commune de la famille politique du chef de l'Etat.

« Au-delà de la situation de Madingou, l'entente entre les militants de la Majorité présidentielle dans la Bouenza doit sans cesse être consolidée. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour rappeler les fondamentaux qui nous rassemblent. L'heure n'est ni à la division ni aux querelles de positionnement. L'heure est à la réconciliation, à la responsabilité et à la mobilisation autour de l'intérêt supérieur pour la commune de Madingou, pour le département de la Bouenza et pour le Congo, notre pays », a-t-il martelé.

Il a précisé, par ailleurs, que cette rencontre devrait être pour les conseillers municipaux de Madingou, membres de la Majorité présidentielle, un point de départ pour une nouvelle dynamique fraternelle, constructive et tournée vers le développement de cette commune et celui du département de la Bouenza.

Ils ont dit...

Après avoir suivi attentivement Pierre Moussa, quelques participants ont donné leurs commentaires. « Le président par intérim est dans son rôle. C'est pour cela qu'un échantillon des cadres du parti venant de l'intérieur et ceux qui vivent à Brazzaville ont été réunis pour écouter le bon message d'encouragement, de mobilisation, d'appel à l'unité, à la cohésion et à l'harmonie. Il n'y a eu que de la joie, il n'y a même pas eu des questions parce que tout le monde a été convaincu », a expliqué le ministre Rigobert Maboundou.

Le député Auguste Ngambelet : « Nous étions à l'école du savoir. La Bouenza a opté pour ce que nous appelons le consensus, c'est-à-dire avant chaque décision ou encore avant chaque événement, les cadres se retrouvent autour des membres du bureau politique. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons une fois de plus parce que nous avons maintenant un commissaire politique qui va se joindre au camarade membre du bureau politique pour que nous décidions ensemble ».

Joelle Akouélé, de son côté, a indiqué que la communication a porté sur les préparatifs du 6e congrès ordinaire et l'élection présidentielle de 2026. « Nous avons parlé de la prise en main véritable de la personne en situation du handicap dans l'électorat, c'est-à-dire rendre les conditions fiables et viables pour les personnes vivant avec un handicap pour leur permettre d'aller voter aisément et à ne plus voir les handicapés qui se plaignent pour dire que les conditions ne sont pas réunies pour aller dans les bureaux de vote ».