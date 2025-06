Djibouti: La France renforce sa présence militaire

Concurrencée sur un territoire stratégique, la France s'apprête à renforcer sa présence militaire à Djibouti, point névralgique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie.

À travers une modernisation de ses moyens et une hausse substantielle de son soutien financier, Paris tente de préserver une influence menacée par la montée en puissance d'acteurs comme la Chine, les États-Unis ou encore le Japon.

Installée depuis l'indépendance de Djibouti en 1977, la présence militaire française repose sur un traité de défense renouvelé en 2011. Ce cadre juridique encadre la coordination aérienne, la surveillance de l'espace, et les droits d'occupation des infrastructures. Mais dans un contexte de guerre d'influence croissante, ce socle semble aujourd'hui insuffisant.

Le pays hôte, Djibouti, est devenu un hub militaire mondial : les Américains y gèrent leur base la plus importante en Afrique, les Chinois y ont construit leur première base à l'étranger, et le Japon s'y est implanté pour la lutte contre la piraterie. Résultat : la France, puissance historique, doit désormais composer avec des concurrents aux moyens plus offensifs.

Réinvestir pour rester

Pour maintenir son rang, Paris prévoit de tripler son enveloppe annuelle à Djibouti, passant de 30 à 85 millions d'euros, selon le site spécialisé Opex360. Une réponse directe à la montée des ambitions étrangères, mais aussi aux attentes de Djibouti, qui négocie plus durement ses partenariats stratégiques. Le déploiement de nouveaux hélicoptères Caïman, en remplacement des anciens Puma, marque également un tournant symbolique. Ce renouvellement matériel illustre la volonté française de s'ancrer dans la modernité opérationnelle, au moment où la crédibilité de l'armée française est scrutée à l'échelle régionale, notamment après les revers politiques au Sahel.

Un pari géopolitique risqué ?

Cette montée en puissance à Djibouti traduit une inflexion stratégique plus large : après le repli imposé par les tensions avec certains régimes africains, notamment au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, la France cherche à resserrer ses partenariats militaires fiables. Djibouti, stable et stratégique, coche toutes les cases. Mais ce recentrage n'est pas sans ambiguïtés. Car si la France affiche sa volonté de consolider sa position, elle ne peut plus agir seule. La présence militaire étrangère massive à Djibouti fragilise son autonomie d'action. Le simple fait d'augmenter l'aide financière ou de moderniser quelques équipements ne suffit plus à garantir une influence durable.

Un test pour la nouvelle doctrine française en Afrique

Le cas djiboutien servira de baromètre de la capacité française à se réinventer dans un monde multipolaire. Il met en lumière un double défi : préserver une présence militaire sans être perçue comme une force intrusive, tout en s'adaptant aux réalités économiques et diplomatiques nouvelles du continent africain. Djibouti est aujourd'hui bien plus qu'une base : c'est un révélateur. Celui d'une influence française qui ne tient plus à l'histoire, mais à sa capacité à se réinventer.