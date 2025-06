Sénégal: A Dakar, des collégiens sensibilisés aux enjeux environnementaux à travers un «Club jeune océans»

L'Institut de recherche et développement (IRD) et la Surfrider Foundation ont lancé des « Club jeune océans » dans plusieurs pays, y compris dans un collège de la banlieue de Dakar. Objectif : les sensibiliser aux enjeux liés à l'océan, à la biodiversité marine et au changement climatique. À travers des ateliers, sorties en mer et des rencontres avec des chercheurs, les collégiens deviennent des petits ambassadeurs de l'océan dans leurs communautés. Reportage.

Depuis plusieurs semaines, les élèves de cette classe de 6e du collège CEM de Bargny, à Dakar au Sénégal, découvrent l'océan comme des scientifiques. Après avoir sillonné la plage de leur quartier, ils ont distribué un questionnaire à leurs proches sur leur perception de la pollution et analysent aujourd'hui les résultats avec Clara Therville, chercheuse-géographe de l'IRD.

Ces ateliers leur permettent de réfléchir à la pollution de leur plage et leur océan. « Il y avait beaucoup de plastiques, vraiment beaucoup, raconte un élève. Il y avait notamment beaucoup d'emballages alimentaires, des sandales, des vêtements ». Un autre glisse : « Ça détruit l'environnement, on voit des cadavres de méduses et de poissons, sur la page. C'est aussi un problème pour la population. » Un troisième souligne : « Ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'une maison a été dévastée par la mer parce qu'il y a érosion côtière. La mer avance. »

Pour leur professeur de biologie Assane Tine, ces enseignements ont toute leur place à l'école. « Ça leur permettra de faire un lien entre nos habitudes et leurs conséquences, estime-t-il. Parce que ces déchets ne vont pas disparaître, ils vont demeurer dans l'environnement pendant un certain temps, et ça peut détruire le cadre de vie ».

« Qu'ils soient en capacité de porter leur propre voix »

Clara Therville, spécialiste des questions côtières, accueillie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, abonde. C'est la première fois qu'elle menait un travail de recherche avec des jeunes, et, pour elle, il est primordial de les impliquer en marge de la Conférence des Nations unies sur l'océan : « On essaie d'éviter les postures descendantes, où le scientifique ou le prof ou le sachant, va passer des connaissances à des élèves qui vont juste les recevoir. Et on essaie d'aller vers des choses où on construit ensemble les connaissances, leur donner la voie à suivre à travers leurs expériences vécues, les armer - le mot est peut-être un peu dur - mais les former pour qu'ils soient en capacité de porter leur propre voix. Et puis, le Sénégal est un pays jeune, il y a plein de jeunes et c'est important qu'ils soient impliqués. C'est leur avenir. »

La chercheuse poursuit : « C'est sûr que des pays comme le Sénégal ou d'autres pays d'Afrique ou des États du Sud sont un peu aux premières loges sur les thématiques de durabilité, de la crise environnementale, etcetera. Or, ce sont souvent ceux qui ont le moins de données, qui sont le moins amenés à prendre la parole, dont la parole est la moins visible en tout cas. Donc, c'est sûr que c'est c'est une priorité de les appuyer dans ce contexte-là. Des événements comme l'Unoc [la Conférence des Nations unies sur l'Océan, NDLR] sont une arène internationale où on peut porter cette voie. »

Les enfants seront aussi initiés au plaidoyer, pour pouvoir porter leur message dans leurs communautés.