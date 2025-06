Gambie: Le président Barrow condamne les conflits et appelle à la paix dans le monde musulman

Dans sa déclaration à l'occasion de l'Aïdul Adha, le président Adama Barrow, qui assure également la présidence de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), a condamné les conflits qui sévissent dans plusieurs États membres, soulignant les souffrances injustes des musulmans et réaffirmant l'engagement de l'islam en faveur de la paix.

« En tant que président en exercice de l'Organisation de la Coopération Islamique, j'avoue être profondément troublé par les conflits qui secouent plusieurs États membres. L'islam étant fondamentalement une religion de paix, c'est avec une profonde inquiétude que nous assistons, impuissants, aux souffrances injustes de nos frères et soeurs musulmans dans diverses régions du monde, » a-t-il déclaré.

Il a donc appelé les parties belligérantes au Soudan à faire taire leurs armes et à s'engager dans un véritable dialogue pour aller de l'avant. « Le conflit en cours a infligé des souffrances indicibles à des civils innocents, qui aspirent à la sécurité et à la stabilité dans leur patrie. »

« De même, j'exhorte les gouvernements et les peuples du Pakistan et de l'Inde à faire preuve de la plus grande retenue et à utiliser les voies diplomatiques pour résoudre leurs différends. Une paix durable en Asie du Sud servirait non seulement les intérêts de ces deux grandes nations, mais contribuerait également à la stabilité mondiale, » a-t-il souligné.

Le président Barrow a ajouté que la catastrophe humanitaire qui sévit à Gaza exige également une attention et une action urgentes. « De nombreuses agences des Nations unies et organisations humanitaires opérant au Moyen-Orient ont confirmé que la situation dans cette région s'est gravement détériorée, avec des pertes dévastatrices de vies innocentes, une destruction généralisée des habitations et des infrastructures, et de graves pénuries de produits de première nécessité. »

« J'appelle sincèrement Israël à cesser ses opérations militaires et à garantir le libre accès de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza. Ils vivent des épreuves insupportables ! En tant que membres de la communauté internationale, nous ne pouvons rester silencieux face à de telles atrocités et à une souffrance humaine excessive. »

Il s'est félicité de la récente levée des sanctions contre la Syrie, qui, selon lui, offre à son nouveau gouvernement une occasion cruciale de reconstruire la nation et de rétablir sa position au sein de la communauté internationale. « La réconciliation et la reconstruction doivent maintenant être une priorité pour guérir les blessures causées par la guerre civile prolongée. »