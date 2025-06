Afrique: Coopération bilatérale - Le Premier ministre congolais en visite officielle à Dakar

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération sud-sud, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Collinet Makosso, effectuera une visite de travail au Sénégal du 10 au 13 juin 2025, à l'invitation de son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.

Cette visite officielle s'inscrit dans une dynamique diplomatique soutenue visant à approfondir les relations politiques, économiques et culturelles entre Dakar et Brazzaville. Le Premier ministre congolais sera reçu par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avant de tenir une séance de travail avec le chef du gouvernement sénégalais.

Au coeur des échanges : la volonté commune des deux pays d'explorer de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'investissement. Cette rencontre devrait également permettre d'esquisser un cadre stratégique pour dynamiser les échanges commerciaux et renforcer les partenariats entre acteurs publics et privés.

Depuis sa nomination à la Primature avril 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est engagé dans une diplomatie de proximité, axée sur l'intégration africaine et la coopération régionale. Après des déplacements en Mauritanie, au Mali, en Côte d'Ivoire en Guinée et en Sierra Leone, cette rencontre avec son homologue congolais traduit une volonté d'inscrire le Sénégal dans un leadership continental constructif, fondé sur le dialogue, l'interconnexion des économies et la solidarité entre États africains.