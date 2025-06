Sénégal: Intelligence artificielle - Llama Impact, un nouveau programme pour dynamiser les start-up sénégalaises

L'écosystème des start-up sénégalaises est en pleine expansion, porté par des initiatives gouvernementales et privées. L'innovation technologique y est perçue comme un levier stratégique pour stimuler l'économie et répondre aux défis du développement.

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) et la multinationale américaine Meta ont annoncé, le jeudi 5 juin, le lancement du programme d'accélération Llama Impact. L'initiative vise à accompagner les jeunes pousses sénégalaises qui utilisent l'intelligence artificielle open-source dans des domaines à fort impact.

Destiné aux start-up en phase de démarrage, le programme cible particulièrement les innovateurs actifs dans la santé (télémédecine, outils de diagnostic, conseil médical IA), l'agriculture (analyse des sols, suivi des cultures, accès au marché) et l'éducation (plateformes EdTech, formation numérique). Une catégorie « Carte blanche » est également prévue pour les projets à fort potentiel hors des catégories classiques.

Les start-up sélectionnées bénéficieront de six semaines de formation pratique, de mentorat technique et de sessions de développement intensives. Une journée de démonstration est prévue à l'issue du programme, leur offrant l'opportunité de présenter leurs solutions devant des investisseurs et de concourir pour un financement allant jusqu'à 25 000 USD, sans cession de parts. Un accompagnement de six mois est également prévu après le programme pour consolider les acquis et faciliter l'accès à d'autres opportunités. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 juin.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du New Deal Technologique, la stratégie numérique du pays lancée en février dernier. Parmi ses objectifs, labelliser 500 start-up innovantes, former 100 000 diplômés du numérique par an et générer 150 000 emplois directs dans le secteur d'ici 2034. Le plan vise également à positionner le Sénégal comme un hub de l'innovation en Afrique francophone.

En favorisant l'adoption de l'IA open-source par des start-up locales, le programme entend réduire la dépendance aux technologies étrangères, stimuler l'innovation endogène et renforcer la souveraineté numérique du pays. Des défis restent à relever, notamment en matière d'accès au financement, d'encadrement technique et de mise à l'échelle des solutions développées.