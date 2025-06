Congo-Kinshasa: Rendez-vous confirmé à Kolwezi, 12ème Conférence des Gouverneurs - Félix Tshisekedi donne le go aujourd'hui !

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, ce lundi 9 juin 2025, pour une mission d'itinérance dans cette partie du pays. Le point culminant de l'agenda de ce périple combien stratégique, c'est la 12ème Conférence des Gouverneurs de province de la RDC, dont les travaux débutent ce mardi 10 juin pour se clôturer vendredi 13 juin 2025. Il s'agit d'un évènement de haute solennité des Chefs des exécutifs provinciaux qui offre, chaque année, de façon rotative, l'occasion de débattre sur de grandes thématiques ayant trait à la gouvernance, à la sécurité, mais également à la gestion des ressources naturelles du pays.

Accompagné de la Distinguée Première Dame Denise Nyakeru, le Chef de l'État a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'aéroport de Kolwezi par la Gouverneure de province Fifi Masuka, les autorités politiques et administratives nationales et provinciales ainsi que par la population de Kolwezi très mobilisée. Le couple présidentiel a bénéficié d'un bain de foule avec les habitants de Kolwezi massés à l'entrée de l'aéroport de Kolwezi en plein métamorphose.

Au cours de cette mission d'itinérance, le Chef de l'État va procéder à l'inauguration et à la visite de plusieurs infrastructures d'intérêt public construites sur fond propre de cette province minière. Parmi ces édifices publics figurent le Village des Congrès (un centre international des conférences); l'aérogare du nouvel aéroport international de Kolwezi; l'échangeur de la ville; des routes; des ponts et chaussées; des hôpitaux, etc. L'autre moment fort de cette itinérance présidentielle sera l'organisation, du 10 au 13 juin courant, de la 12ème session de la Conférence des gouverneurs de province, le rendez-vous annuel des 26 chefs des entités provinciales.

En plus des audiences accordées aux représentants des forces vives et des réunions avec les autorités nationales et provinciales, le Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider la 47ème réunion du Conseil des ministres sur place à Kolwezi.

La mission d'itinérance permet au Président de la République de se rendre compte de l'implémentation de sa politique au sein des entités territoriales décentralisées et de l'application des mesures prises par le gouvernement central.

Elle permet aussi au Chef de l'État d'entrer en contact direct avec la population de l'arrière-pays et d'enregistrer ses doléances en vue d'y apporter des solutions idoines.