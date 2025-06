Congo-Kinshasa: Open International de Kinshasa - L'ombre de Patrick Muyaya derrière la réussite du rendez-vous !

Un soleil timide était au rendez-vous, dimanche 8 juin 2025, sur les greens du prestigieux golf club de la Gombe, pour la clôture du 27ᵉ Open international de Kinshasa, débuté le vendredi 6 juin dernier.

Avec une organisation sans faille, un plateau de joueurs exceptionnel venus de plusieurs pays et un public conquis et motivé, cette édition s'est imposée comme un véritable succès, tant sur le plan sportif que logistique.

« Le golf en République Démocratique du Congo n'est pas un sport forcément très populaire encore à ce stade. Il demande beaucoup d'efforts. Faire venir ces 20 professionnels sud-africains et d'autres pays d'Afrique, c'était une première et c'est une première en Afrique Centrale. Je pense que la RDC peut en être fière. Et je crois que vous l'avez vu par vous-même aujourd'hui, l'ambiance est bonne, le climat est serein, il n'y a pas de débordement et tout le monde a le sourire. Donc, je pense qu'on peut vraiment conclure en disant que ça a été une édition très prolifique et qu'on répétera dès l'an prochain », a déclaré Patrick Roofthooft -Président du Golf Club de Kinshasa.

Participation-record

Dès les premiers jours, l'engouement était palpable. Plus de 160 joueurs, amateurs comme professionnels, venus de toute la région et même de l'étranger, ont foulé les fairways pour tenter de décrocher le titre. Parmi eux, des noms bien connus du circuit national, mais aussi de jeunes talents prometteurs qui n'ont pas hésité à se mesurer aux meilleurs.

Organisation parfaite

Derrière le succès de cet open, une équipe d'organisation mobilisée depuis plusieurs mois. « Nous avons misé sur une expérience globale, avec un accueil soigné, des infrastructures modernisées et des animations pour le public », explique Patrick Roofthooft, directeur du tournoi. Les bénévoles, toujours souriants et efficaces, ont largement contribué à l'ambiance conviviale et professionnelle de l'événement. Cette édition a connu la participation du Président d'honneur de la Fédération congolaise de Golf, Patrick Muyaya, pour le compte de l'équipe de Kinshasa.

Performances de haut niveau

Côté sportif, le spectacle a été au rendez-vous. Le parcours, magnifiquement entretenu malgré les aléas climatiques des semaines précédentes, a offert un vrai défi technique. La victoire est revenue à Cara Ford de l'équipe professionnelle de l'Afrique du Sud, autrice d'un week-end remarquable, ponctué par une carte finale, devançant de peu ses poursuivants dans un finish haletant.

Les trois premières places chez les dames professionnelles se présentent comme suit : Cara Ford (1ʳᵉ place Afrique du Sud), Lenanda Van der Watt (2e place Afrique du Sud) et Ivanna Samu (3e place Afrique du Sud). Les trois premières places chez les messieurs professionnels sont : Carlos Kalala (1er Kinshasa RDC), Willy Mogbelengu (2ᵉ Kinshasa RDC) et Jacques Tshipipa (3ᵉ Lubumbashi RDC).

Satisfecit des golfeuses sud-africaines

Elles n'ont pas hésité de vanter l'hospitalité des congolais et de tous les membres de l'équipe du Golf club de Kinshasa ainsi que ceux de la fédération congolaise du golf. « C'est ma première fois ici. C'est un endroit merveilleux. Et oui, le golf course est quelque chose de ce à quoi nous n'avons pas l'habitude, mais c'est un environnement si beau, très tropical, vraiment pas ce que nous avons en Afrique du Sud. Et oui, c'était fantastique de jouer ici », a témoigné la championne professionnelle sud-africaine Cara Ford.

D'ajouter : « Oui, c'est ma première fois à Kinshasa et oui, je reviendrai certainement l'année prochaine. La course de golf est quelque chose que nous n'avons pas utilisé en Afrique, mais c'est un environnement si merveilleux, c'est une zone tropique merveilleuse et oui, c'était incroyable de jouer sur cette arène de golf. C'était sa première fois en RDC, elle a beaucoup aimé, elle a adoré. Le parcours est très technique, même si ce n'est pas un parcours comme elle les rencontre en Afrique du Sud habituellement. Elle promet de revenir ».

Un public conquis

L'Open a également séduit les spectateurs, venus nombreux assister aux différentes phases du tournoi. Les zones de restauration, les stands partenaires et les animations pour enfants ont permis à chacun de profiter d'un moment agréable au coeur de la nature. « C'est une belle fête du golf, accessible à tous, et c'est ce que nous voulions », souligne Patrick Roofthooft

Une vitrine pour le territoire

Au-delà du sport, l'Open international de Golf de Kinshasa a aussi été une vitrine exceptionnelle pour la capitale congolaise. Hébergements complets, retombées économiques pour les entreprises locales notamment la Bracongo, la Rawbank, Securico et Vodacom Congo, mise en valeur des paysages... L'événement a prouvé qu'il peut jouer un rôle moteur pour le développement local à travers le tourisme, la culture et la création de quelques emplois temporaires.

Rendez-vous l'an prochain

Fort de ce succès, les organisateurs pensent déjà à la prochaine édition. « Nous avons pris des notes, écouté les retours, et nous comptons faire encore mieux l'année prochaine. Le 28e, c'est pour juin prochain à Kinshasa, le centre du monde », promet Patrick Roofthooft -Président du Golf Club de Kinshasa. Une promesse que les passionnés de golf attendent déjà avec impatience.