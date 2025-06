Congo-Kinshasa: Camp de la patrie face à l'agression rwandaise dans l'Est, RDC - Germain Kambinga invite tous les congolais à soutenir Félix Tshisekedi jusqu'au bout !

Depuis un bon moment, dans ses différentes tribunes, y compris sorties médiatiques, Germain Kambinga, Président du Mouvement Centriste au Congo, passe du temps à démontrer l'importance d'une cohésion nationale renforcée pour sauver la RDC de toute menace étrangère concourant à sa déstabilisation, voire à la désacralisation de la souveraineté de l'étendue de son territoire.

Pour cet acteur politique, face à l'agression menée par le Rwanda et ses partenaires du M23/AFC dans l'Est et l'occupation injuste de Goma et Bukavu, tous les congolais sont tenus au devoir de briller par une vigilance soutenue, de persévérer avec courage dans la résilience et de maintenir allumée la flamme patriotique, dans un élan de soutien aux institutions du pays, mais surtout à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, Commandant suprême des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la Police Nationale Congolaise (PNC), en vue d'une riposte nationale coordonnée et efficace. Dans un message captivant, publié sur son compte X la semaine dernière, Germain Kambinga réitère son exhortation en faveur de la formation d'un rassemblement des congolais consciencieux et nationalistes qui puissent apporter leurs contributions aux efforts de sécurité et de paix pour "faire gagner la RDC face à ses ennemis".

Pour lui, c'est maintenant ou jamais que l'avenir du pays doit se jouer. "Plus nous serons nombreux à mener ce combat, plus la RDC sera forte", insiste-t-il dans son message.

"Nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de le dire, qu'il est plus que nécessaire aux forces politiques hors « union sacrée », qui sans être dans une obligation d'adhésion à la gouvernance du PR05, soutiennent les institutions démocratiques comme rempart contre la vassalisation de notre pays et sa balkanisation, de s'unir dans un BLOC PATRIOTIQUE. Il n'y a pas que la voix de l'Union Sacrée et celle de la rébellion pro Rwandaise et de ses affidés ; Il y a « une voix patriotique » désintéressée qui doit prendre toute sa place dans le débat et les actes qui structurent les enjeux du moment", démontre l'ancien Ministre de l'Industrie de la RD. Congo.

Soutien à la démarche de Fayulu et à la vision de Muzito

"Primogéniture oblige, les récentes déclarations de Martin Fayulu, les bonnes dispositions d'Adolphe Muzito qui était le doyen de ceux qui ont participé aux consultations nationales, offrent une bonne base pour la constitution d'un tel bloc. Cette voix patriotique est nécessaire et nous y apporterons en tant que « mouvement Centriste » toute notre volonté si un tel rassemblement devait se faire. Feu Étienne Tshisekedi, tout puissant et crédible qu'il était a toujours été ce rassembleur des courants alternatifs, des plus insignifiants aux plus crédibles (de l'union sacrée de l'opposition radicale) dans les années 90 au Rassemblement de l'opposition des années 2016...), l'essentiel pour lui c'était le Rassemblement.

D'ailleurs, n'est-il pas mort dans ses responsabilités de Président du Rassemblement de l'opposition ? Il est donc plus qu'urgent, que dans le sérieux, nos aînés convoquent l'aréopage des patriotes qui s'opposent aux velléités rwandaises en RDC à travers des complices congolais, pour accompagner les institutions publiques dans cette lutte historique pour la protection de notre devenir, que nous impose l'adversité. Réveillez-vous, nous avons une nation à sauver !", explicite, dans son message, Germain Kambinga, Grand visionnaire du Mouvement Le Centre.