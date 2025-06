Algérie: Le pays relèvera tous les défis grâce à l'efficacité de son système de défense et au rôle central de sa diplomatie active

Alger — L'Algérie sera en mesure de relever tous les défis, internes et externes, grâce à l'efficacité de son système de défense et l'imprégnation des patriotes sincères aux valeurs d'appartenance à la Patrie, ainsi qu'au rôle central de sa diplomatie active, souligne la revue El Djeïch dans son numéro du mois de juin.

La revue mentionne dans son éditorial intitulé "Haut niveau de professionnalisme façonné par les valeurs d'abnégation", qu'"il est certain que grâce à l'efficacité de son système de défense et à l'imprégnation de tous les patriotes sincères des valeurs d'appartenance à la Patrie et de loyauté envers elle, ainsi qu'au rôle central de notre diplomatie active et aux efforts inlassables déployés pour promouvoir le processus de renaissance nationale globale, notre pays sera en mesure de relever tous les défis, internes et externes".

Elle a ajouté que le pays "continuera à progresser économiquement et à s'élever stratégiquement, tandis que ses ennemis, à l'image de leurs prédécesseurs à travers l'Histoire, traîneront les lambeaux de leurs échecs, goûteront à l'amertume de la défaite et subiront le revers de leurs vils complots, comme l'a souligné le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), lors de sa récente visite dans la deuxième Région militaire".

"Consciente de l'ampleur des défis actuels et futurs, dans un monde en proie aux bouleversements et fluctuations, dans une conjoncture internationale et régionale caractérisée par les tensions et l'instabilité, et parfaitement avertie que la force des nations est intimement liée à la force de leurs armées, l'Algérie poursuit, sans relâche, le développement et le renforcement de ses capacités défensives et la construction d'une armée forte et redoutée", note la même source.

Elle a également rappelé que l'Armée "a réalisé, au cours des dernières années, de grands progrès en matière de modernisation de toutes ses composantes afin de demeurer en permanence le bouclier protecteur de la Patrie et le garant de son unité, de sa souveraineté et de son indépendance, suivant ainsi la voie tracée par l'Armée de libération nationale, avec le même esprit et la même détermination et nourrie des mêmes principes et valeurs".

Une démarche, poursuit El Djeïch, qui a été mise en exergue par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de sa supervision du défilé militaire organisé en novembre 2024, à l'occasion des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution libératrice, en déclarant: "J'adresse mes salutations à l'Armée nationale populaire et à tous les corps de sécurité stationnés aux frontières, veillant à la défense de notre terre bénie, assurant la protection de notre espace aérien et de nos côtes maritimes et prêts à consentir tous les sacrifices pour préserver le legs des valeureux Chouhada et défendre la République et ses acquis".

"Ces réalisations qui ont permis à nos forces armées d'atteindre le seuil de la modernité, du développement et de l'efficacité opérationnelle, sont le résultat de la vision clairvoyante du Haut commandement de l'ANP et des efforts acharnés de tous ses personnels, efforts qui couvrent différents niveaux et domaines dont la formation, l'acquisition des équipements et armements les plus récents, la maîtrise des technologies de pointe et complexes ainsi que l'entraînement et la préparation continus au combat", affirme la revue.

A ce titre, "cette dernière fait l'objet d'une grande attention de la part du Haut commandement de l'ANP, à travers notamment l'exécution d'exercices démonstratifs et tactiques qui contribuent à rehausser les capacités opérationnelles et la maîtrise du combat de nos différentes unités et formations. Exercices dont les résultats qualitatifs obtenus sur le terrain ont apporté la démonstration du niveau de compétence et d'efficacité atteint par notre armée", ajoute la même source.

"Ce qui pourrait refléter le mieux le grand intérêt accordé à cet aspect important dans la préparation des forces pour faire face à toute urgence ou tout évènement nouveau, c'est le fait que les différents exercices exécutés avec munitions réelles sont supervisés personnellement par Monsieur le Général d'armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, dont les derniers en date sont l'exercice tactique +El hisn el manie 2025+, en territoire de la troisième Région militaire et +Soumoud 2025+ dans la deuxième Région militaire".

Ces exercices, relève encore El Djeïch, qui ont été "couronnés de succès pour avoir atteint les objectifs escomptés tant sur les plans de la planification, de la préparation que de l'exécution, reflètent le haut niveau de disponibilité opérationnelle de nos combattants ainsi que leur mobilisation pour la défense de la Patrie, la sauvegarde des impératifs de son unité et la préservation de sa souveraineté".

Cette démarche s'appuie sur la disponibilité du système de défense que "nous avons veillé à construire avec un équilibre réfléchi entre, d'une part, l'acquisition de compétences de combat, l'expérience opérationnelle et un haut niveau de professionnalisme et, d'autre part, l'imprégnation des coeurs et des esprits par les valeurs d'appartenance à la Nation, la fidélité au serment des Chouhada et le respect du devoir de sacrifice pour hisser haut l'étendard éternel de l'Algérie et défendre son ordre républicain", comme l'avait souligné le Général d'armée Saïd Chanegriha, lors de sa visite à la 2e Région militaire à la fin du mois dernier, a fait observer l'Edito d'El Djeïch.

La revue rappelle que parallèlement à "la constante disponibilité de l'ANP à affronter et à vaincre toute menace susceptible d'affecter la sécurité de notre chère Patrie et afin d'empêcher toute atteinte à la sécurité de son voisinage, notre pays déploie des efforts inlassables à travers une diplomatie active visant à rétablir la stabilité politique et sécuritaire dans notre voisinage qui connaît des troubles récurrents, conformément à ses principes immuables fondés sur les relations de bon voisinage, le rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect de

leur souveraineté nationale et de leur intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends et des crises, la primauté du dialogue et de la négociation et le rejet de la logique des armes".

"Outre son engagement ferme dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière qui constituent l'un des défis majeurs auxquels notre région est confrontée, l'approche globale de l'Algérie en la matière va au-delà, en englobant la dimension économique à travers la promotion du développement dans son environnement régional, en apportant une aide humanitaire et en finançant des projets de développement à dimension régionale, contribuant ainsi à faire échec à tous les plans visant à attenter à la sécurité et la stabilité de la région", conclut El Djeïch.