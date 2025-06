Algérie: Le ministère de la Santé rappelle les précautions à prendre durant la canicule

Alger — Le ministère de la Santé a rappelé, mardi dans un communiqué, les gestes essentiels à respecter et les précautions à prendre devant la hausse de la température pour éviter d'éventuelles complications sur la santé.

"Devant la survenue de chaleurs caniculaires et leur impact direct sur la santé, notamment chez les personnes âgées, les malades chroniques et les nourrissons, le ministère de la Santé, tient à rappeler les gestes essentiels à respecter pour éviter d'éventuelles complications", précise la même source.

Il s'agit de "fermer les volets et les rideaux des façades de votre logement exposés au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes".

Toutefois, et dans le cas où il faut "impérativement sortir", le ministère recommande de le faire "tôt ou tard le soir, de mettre des vêtements légers et amples, de rester à l'ombre à l'abri d'une exposition prolongée au soleil, d'éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine ainsi que de boire suffisamment et donner à boire de l'eau régulièrement aux personnes âgées et aux malades". Il est également conseillé d'éviter les activités extérieures (sport, jardinages, bricolage ).

En outre, le ministère de la Santé alerte quant à l'apparition de certains symptômes lorsqu'il y a une vague de forte chaleur, citant "les maux de tête, l'envie de vomir, la soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche et une confusion mentale", lesquels peuvent indiquer un coup de chaleur. Dans ce cas, souligne-t-on, "il faut" alors agir en transportant la personne présentant l'un de ces symptômes dans un endroit frais, la faire boire et l'asperger d'eau fraîche (ou la couvrir avec un linge humide) et l'éventer (l'aérer).

Le ministère de la Santé précise que "tous les moyens sont mis en place au niveau des structures et des établissements de santé pour la prise en charge d'éventuels cas liés à ce phénomène climatique".