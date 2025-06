Tunisie: Fuite de données - Le CBF rassure et dément toute cyberattaque bancaire

Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) a affirmé, mardi, dans un communiqué, qu'aucune atteinte aux systèmes d'information bancaires internes n'a été constatée.

Cette déclaration intervient suite à la diffusion, dans les médias et sur les réseaux sociaux, d'informations concernant la prétendue publication de données bancaires.

En effet, les investigations menées par le CERT Bancaire du CBF, en coordination avec les établissements bancaires et financiers concernés ainsi que les autorités compétentes, ont confirmé que les systèmes informatiques des banques n'ont ni été infiltrés ni attaqués, précise le Conseil.

Il a été expliqué que l'origine des accès non autorisés concerne des terminaux personnels de certains clients, et non les infrastructures internes des banques. Il est également souligné que les banques tunisiennes disposent de dispositifs de protection des systèmes d'information robustes et conformes aux normes internationales.

Le CBF précise que le CERT Bancaire a réagi dès le 29 mai 2025, notamment en lançant des alertes aux banques, en soutenant leurs investigations et en organisant des réunions de coordination avec la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS).

Le Conseil recommande à tous les clients de redoubler de vigilance, en adoptant de bonnes pratiques telles que : ne jamais communiquer ses codes par e-mail, téléphone ou SMS, changer régulièrement ses mots de passe et mettre à jour fréquemment ses équipements et logiciels de sécurité.

Il a ajouté que les banques, à travers le CERT Bancaire du CBF, et en coordination avec les établissements financiers et les autorités nationales, demeurent pleinement mobilisées pour assurer la sécurité des comptes de leurs clients et renforcer la protection des services en ligne.

Le CBF et le CERT Bancaire ont réaffirmé, à cette occasion, leur engagement à renforcer la confiance numérique dans les services financiers et à lutter efficacement contre toutes les formes de cybercriminalité.