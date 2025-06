Maroc: Laâyoune - Baisse de 1,1% de l'IPC en avril dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Laâyoune, a connu au cours du mois d'avril dernier, une baisse de 1,1% par rapport au mois précédent.

Cette diminution résulte d'une baisse de l'indice alimentaire de 2,4 % et de la stagnation de l'indice non alimentaire, selon une note de la Direction régionale du Haut-commissariat au Plan (HCP) à Laâyoune-Sakia Al Hamra.

Ainsi, l'indice de la division "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" a diminué entre mars et avril 2025 de 2,6 %, précise la même source, notant que cette baisse de produits alimentaires concerne notamment les prix des "légumes" de -5,3 %, des "fruits" de -4,6 %, "huiles et graisses" de -3,5 %, des "viandes" de -3,4 %, des "poissons et fruits de mer" de -2,3 %, "sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de -0,9 %, "lait, fromage et œufs" de -0,5 %, et "Pain et céréales" de -0,4 %.

Par rapport au même mois de l'année précédente, l'IPC pour la ville de Laâyoune a augmenté de 0,1% au cours du mois d'avril 2025. Cette faible augmentation résulte d'une augmentation des prix des produits non-alimentaires de 1,1 % contre une diminution des prix des produits alimentaires de -1,0 %, rapporte la MAP.

La variation en pourcentage pour les articles non alimentaires variait d'une diminution de -2,9 % pour "Transport" à une augmentation de 3,2 % pour le "Logements, eau, électricité et autres combustibles".

Instrument de mesure de l'inflation, l'IPC contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.