Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Représentante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et le président français, SEM. Emmanuel Macron, ont coprésidé, lundi au Palais des rois sardes à Nice, le sommet «L'Afrique pour l'Océan».

A l'ouverture de ce Sommet, auquel ont pris part plusieurs Chefs d'État et de gouvernement, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ainsi que des représentants de haut niveau d'organismes internationaux, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a donné lecture du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants. SAR la Princesse Lalla Hasnaa assiste au Sommet "Pour une Méditerranée connectée"

Le Sommet «L'Afrique pour l'Océan », organisé dans le cadre de la 3e Conférence des Nations Unies sur l'Océan 2025, se veut l'occasion d'un échange sur les opportunités de développement de l'Afrique grâce aux ressources océaniques, tout en veillant à une gouvernance responsable des espaces marins.

Il porte, entre autres, sur la recherche de financements pour la mise en place d'infrastructures modernes et résilientes, la gouvernance de l'Océan et la gestion des stocks halieutiques, ainsi que sur la connectivité entre pays maritimes et pays enclavés. Le Sommet devra aboutir sur des partenariats stratégiques sur l'Océan, avec des solutions adaptées aux enjeux régionaux.

Par ailleurs, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Représentante de SM le Roi Mohammed VI, a assisté, lundi au Palais des rois sardes à Nice, au Sommet «Pour une Méditerranée connectée», présidé par le président de la République française, S.E.M Emmanuel Macron.

Ce Sommet, tenu en présence de chefs d'État et de gouvernement européens, du bassin méditerranéen et des pays du Golfe, ainsi que de représentants d'organisations internationales et régionales, est initié en marge de la 3e conférence des Nations Unies sur l'Océan.

Avec l'objectif d'approfondir les connectivités terrestres, maritimes et numériques, il se veut l'occasion d'une série d'annonces d'investissements dans les infrastructures de transport terrestre et maritime, numériques et énergétiques.