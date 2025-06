Congo-Brazzaville: Relance du football - Le Comité d'évaluation plaide pour une refonte de la gouvernance

Suite aux soubresauts que connaît le football congolais, le ministre en charge des Sports avait mis en place un Comité d'évaluation afin de recenser les problèmes et proposer des pistes de solutions. C'est ce qui a été fait par les membres de cette structure qui sont allés les soumettre, le 6 juin, au Premier ministre Anatole Collinet Makosso.

Le comité d'évaluation et de propositions dirigé par Jean Michel Mbono, ancien président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), a proposé des pistes de solutions pour la relance du football congolais. Cet organe estime qu'il est nécessaire d'impulser une nouvelle dynamique dans la gestion de ce sport. Les recommandations du comité s'articulent autour d'une refonte de la gouvernance du football national, avec un encadrement renforcé des jeunes talents, la réhabilitation progressive des infrastructures sportives et une gestion plus transparente et responsable des ressources financières et humaines du secteur.

Ce comité qui a été chargé de produire un rapport détaillé sur les causes du déclin du football national et de formuler des recommandations concrètes a fait le diagnostic du football congolais. Il a identifié des dysfonctionnements structurels et proposé des moyens de redressement réalistes, notamment la création d'une commission de suivi chargée de la mise en oeuvre des mesures correctives, ainsi que l'installation d'un Conseil d'enquête destiné à clarifier les responsabilités dans la gestion du football congolais au cours des dernières années.

«Permettez-moi, au nom du noyau de réflexion pour la relance du football en République du Congo, de prendre la parole. Il s'agit de la transmission à votre autorité de la réflexion qui a été menée pendant près de trois mois. Il me plaît de rappeler que toute l'oeuvre du noyau a porté, d'abord, sur un diagnostic du football congolais qui est très malade, ensuite, une thérapie à travers des préconisations pour sortir de cet état de fait, et enfin, des recommandations», a indiqué Jean Michel Mbono.

Après avoir pris connaissance du rapport, le chef du gouvernement a salué la qualité du travail réalisé par le Comité avant de souligner la nécessité d'une mobilisation collective de tous les acteurs concernés.

Notons que ce rapport sera prochainement examiné en Conseil des ministres. Selon quelques sources, le gouvernement fera, ensuite, une communication officielle afin de définir les prochaines étapes opérationnelles.