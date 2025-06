Congo-Kinshasa: La jeunesse en première ligne contre la pollution plastique

Le 5 juin dernier, le monde entier a célébré la Journée Mondiale de l'Environnement, placée sous le thème : « Mettre fin à la pollution plastique mondiale » en encourageant la réduction de l'utilisation du plastique et la promotion d'alternatives durables. Ce qui implique de progressivement banir les plastiques à usage unique, d'adopter des pratiques de consommation responsables, et de soutenir des politiques publiques ambitieuses.

La tâche est loin d'être facile, surtout dans un monde où le plastique est de plus en plus incontournable dans le quotidien des populations; et contrastant avec absence d'une politique publique de gestion des déchets plastiques. Il convient donc de réflechir sur le rôle que jouerait chaque jeune à son niveau pour inverser la courbe des choses afin de mettre fin à la pollution plastique.

Ce numéro de Bana Okapi plonge au coeur de la question et explore l'ensemble des gestes et initiatives pouvant faire la différence dans nos milieux de vie; d'autant plus que la pollution plastique est à son paroxysme dans nos villes et surout à Kinshasa.