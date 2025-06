Afrique: L'UA a appelé à une intégration plus poussée alors que le Botswana et l'Éthiopie renforcent leurs liens commerciaux

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine a appelé à un engagement renouvelé en faveur de l'intégration économique à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et le Marché unique du transport aérien africain (MATAA).

L'ambassade du Botswana à Addis-Abeba, en collaboration avec le cabinet de conseil éthiopien Entrust Consult, a organisé aujourd'hui un événement de réseautage d'affaires de haut niveau intitulé « Andinet - Remmogo » (qui signifie « unité » en amharique et en setswana).

L'événement comprenait des tables rondes sur la stimulation des échanges commerciaux et des investissements entre le Botswana et l'Éthiopie, axées sur des secteurs tels que l'agriculture, le cuir, le textile, la bijouterie, le café, l'aviation et le tourisme, afin de renforcer les partenariats et de tirer parti des opportunités offertes par la ZLECA. L'objectif était de favoriser le commerce, les coentreprises et la coopération entre les PME.

S'exprimant à l'occasion, Botho Bayendi, directeur de la planification stratégique et de la mise en œuvre de l'UA, a exhorté les États membres à accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2063, initiatives phares du développement continental, l'appelant tout aussi vitale pour la transformation industrielle, la mobilité et la résilience de l'Afrique.

Bayendi a souligné que la ZLECA pourrait doubler le commerce intra-africain et sortir 30 millions de personnes de la pauvreté d'ici à 2035, tandis que le SAATM pourrait augmenter le trafic aérien de 50 % et réduire les tarifs aériens de 25 %.

L'Éthiopie se distingue non seulement par son engagement en tant que signataire, mais aussi par son leadership régional. Avec Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne la plus importante et la plus performante d'Afrique, Addis-Abeba est idéalement placée pour devenir une plateforme aéronautique et logistique continentale.

La mise en œuvre complète du SAATM en Éthiopie se traduirait par une meilleure connectivité régionale, une réduction des coûts de transport et une augmentation des volumes de fret et de passagers.

Tebelelo Boang, ambassadeur du Botswana en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'UA, a souligné que la diplomatie doit désormais se concentrer sur la création d'opportunités économiques.

Il a mis en avant les atouts du Botswana - stabilité, faible corruption et diversification - et la croissance industrielle rapide de l'Éthiopie comme fondement de la prospérité mutuelle.

« Que ce jour marque le début de discussions durables, non seulement entre les entreprises, mais aussi entre les nations », a ajouté l'Ambassadeur Boang.

Ensemble, l'UA et des États membres comme le Botswana et l'Éthiopie renforcent la vision du continent en matière d'intégration, de prospérité partagée et de pertinence mondiale dans le cadre de l'Agenda 2063.