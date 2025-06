Congo-Kinshasa: Début des travaux de la XIIe Conférence des gouverneurs à Kolwezi

Les travaux de la XIIe Conférence des gouverneurs ont effectivement débuté ce mardi 10 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Lancé par le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce forum porte sur la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces.

La société civile du Lualaba estime que les recommandations issues de ces assises permettront d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales, notamment celles qui peinent à accéder aux soins de santé de qualité.

Le président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba, Chadrac Mukad, a regretté que cette province soit confrontée à de nombreuses contraintes sanitaires :

« Connaissant les réalités de notre province, nous sommes la plus riche, mais nos communautés rurales vivent dans des conditions sanitaires très précaires. Je vais parler des maladies qui sévissent dans les coins les plus reculés de la province, et nous espérons qu'avec cette conférence, les recommandations, ainsi que le plan qui sera mis en place, le gouvernement provincial pourra étendre la mise en oeuvre de cette politique afin que nos communautés vivant dans les zones les plus reculées bénéficient de la couverture santé universelle ».

Il a également souligné que cette couverture permettra d'améliorer les conditions sanitaires en renforçant les structures médicales existantes, notamment les centres de santé et les hôpitaux de référence dans le Lualaba.

Arrivée de la Première ministre à Kolwezi

La Première ministre, Judith Suminwa, est arrivée ce mardi à Kolwezi pour participer à la 12e Conférence des gouverneurs de provinces.

Sur le tarmac de l'aéroport de Kolwezi, la cheffe du Gouvernement a souligné devant la presse locale l'importance du respect de la Constitution dans l'organisation de cette conférence.

« Le Président de la République a décidé d'organiser la Conférence des gouverneurs ici à Kolwezi, dans le Lualaba. C'est un moment important et exceptionnel, d'autant plus que, cette fois-ci, nous respectons la Constitution. Normalement, cette conférence doit se tenir deux fois par an, et cette année, nous avons enfin réussi à organiser la première en juin. Cela signifie que nous aurons probablement la seconde avant la fin de l'année, alors que les années précédentes, elle se tenait généralement en novembre ou décembre. C'est donc déjà une avancée en matière de respect de la Constitution », a-t-elle déclaré.

Judith Suminwa a également insisté sur l'importance des débats entre les gouverneurs pour une politique harmonisée, centrée sur la cohésion et le développement des provinces :

« Au-delà du fait que cette rencontre nous permet, avec le Chef de l'État, de discuter des problèmes de développement de toutes les provinces, la thématique de cette conférence, qui porte sur la couverture santé universelle comme élément de cohésion et de développement durable des provinces, est essentielle. Elle met l'accent sur le social et reflète l'engagement du Chef de l'État à oeuvrer pour le bien-être de la population en garantissant l'accès aux soins médicaux ».

Gratuité de la maternité

Le projet de couverture santé universelle a déjà commencé, notamment avec la gratuité de la maternité dans certaines provinces.

Pour Judith Suminwa, le processus doit s'étendre à l'ensemble du pays :

« L'ambition est de pousser cette initiative le plus loin possible pour assurer qu'à terme, toute la population congolaise, dans toutes les provinces, puisse accéder aux soins de santé. Aujourd'hui, si vous bénéficiez de cette couverture santé universelle, cela signifie que vous n'aurez plus à vous soucier de vos frais médicaux, et pourrez ainsi économiser vos revenus pour d'autres besoins, contribuant ainsi au développement de notre pays ».