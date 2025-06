Congo-Brazzaville: Tournoi de tennis J30 Brazzaville - Les athlètes de Makoua se démarquent

Lors des finales en simple et double garçons et filles du world tennis tour juniors Brazzaville, le 7 juin, plusieurs athlètes congolais se sont distingués dont ceux de la localité de Makoua, dans le département de la Cuvette, qui ont obtenu des récompenses après avoir perdu la finale face à un duo américain ultra performant.

Le world tennis tour juniors Brazzaville a réuni près d'une trentaine d'athlètes venus de huit pays de différents continents. Les futurs stars du tennis mondial ont donné le meilleur d'eux lors de cette compétition qui s'est déroulée au Pôle tennis de Brazzaville. Elle a été organisée par l'Académie de tennis en partenariat avec la Fédération congolaise de tennis (Fécoten)

Le Congo a été représenté en filles et en garçons par les athlètes de Brazzaville, de Pointe-Noire et de Makoua. La délégation de Makoua qui comprenait trois joueurs ( deux filles et un garçon) puis quelques membres du staff a particulièrement marqué les esprits. Malgré les défaites dues au manque d'expérience, ces jeunes ont suscité l'admiration puisque Rogiscar Ndzanga n'a pas pu en simple mais a remporté un match en double avec son compatriote de Pointe-Noire, avant de perdre en demi finale.

Le duo des filles venues de la ville de l'Equateur ( Anne Victoire Ndougu et Majoie Koumou) a battu ses adversaires en simple puis en demi finale en double. C'est finalement lors de l'ultime match qu'il a cédé face à un couple américain bien rodé.

Le chef de la délégation de cette localité, Louis Camille Itoua, a salué l'engagement des jeunes congolais. Cet ancien directeur général de l'Education physique et des sports scolaires et universitaires estime que si la fédération s'engage à former les jeunes dans tous les départements, les résultats seront probants. Pour lui, le résultat fourni par les jeunes de Makoua n'est que le fruit d'un an de travail acharné. « Les résultats sont satisfaisants. Même vivant à l'intérieur du pays, l'enfant congolais peut honorer la République, pourvu qu'on l'accompagne. Ces enfants ont de l'avenir et nous savons que c'est le cas partout au Congo », a indiqué Louis Camille Itoua.

Au classement général, la compétition a été dominée par les jeunes tennismen et tenniswomen des pays étrangers, notamment les Américains.

Le premier vice-président de la Fédération, Hugues Henry Ngouélondélé, a profité de l'occasion pour encourager les vainqueurs avant d'inviter les jeunes congolais à poursuivre l'apprentissage. Pour ce grand acteur du tennis congolais, la Fécoten poursuivra sa politique de vulgarisation et de promotion de tennis. « Nous avons aujourd'hui des Congolaises finalistes. Il suffit simplement de les encadrer et la Fédération va se battre pour mettre les moyens pour accompagner les jeunes congolais. Concernant le tournoi qui vient de s'achever, nous avons passé une belle semaine. J'invite les jeunes à venir apprendre et assister aux matches», a-t-il declaré.

Depuis le début de cette semaine, d'autres compétitions internationales mettent à nouveau aux prises les athlètes congolais à ceux d'autres nations. Ces compétitions des seniors se déroulerent toujours au Pôle tennis de Brazzaville sous l'égide de l'Académie de tennis.