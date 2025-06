Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le pays à l'honneur dans la province du Québec

À travers une visite officielle initiée par le gouvernement du Québec, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération, Appolinaire Aya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo au Canada, a séjourné à Québec city, les 5 et 6 juin.

Accompagné de Jean Didier Clovis Ngoulou et d'Aurélie Sabine Youmbah née Oyoua, respectivement ministre conseiller et conseiller d'ambassade, le diplomate congolais a eu des entretiens avec plusieurs personnalités canadiennes au cours desquels il a évoqué plusieurs questions d'intérêts communs que ce soit dans le domaine lié à la protection et la conservation de l'environnement que sur la contribution diverse des deux pays au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Parmi ces personnalités, l'honorable Manon Jeannote, lieutenante-gouverneure du Québec; l'honorable Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale et Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Cette visite hautement symbolique débutée par une présentation des affaires courantes suivie d'une visite guidée à l'Assemblée nationale, avant d'être clôturée par la signature du livre d'or de l'Assemblée nationale du Québec, intervient une année après la tenue de la cérémonie de présentation des lettres de créance du diplomate congolais auprès de la très honorable Mary Simon May, gouverneure générale et commandant en chef du Canada.

Si la coopération entre la République du Congo et le Québec reste encadrée par l'Accord général de coopération signé entre les gouvernements congolais et canadien en 1974, il tient toutefois de rappeler que celle-ci est limitée principalement dans les domaines de l'éducation, de la formation et la santé.