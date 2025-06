Maroc: Des acteurs économiques danois explorent les opportunités d'investissement à Souss-Massa

Une délégation d'acteurs économiques danois représentant plusieurs grandes entreprises opérant dans le secteur agroalimentaire a effectué, récemment, une visite dans la région de Souss-Massa.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et le Danemark, cette visite qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice du Danemark au Maroc, Berit Basse, a permis de présenter les solutions technologiques et l'expertise des entreprises danoises dans les domaines de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire.

A cette occasion, les représentants d'entreprises danoises ont tenu des rencontres avec les acteurs économiques de la région Souss-Massa, en vue de favoriser l'échange des points de vue et l'exploration d'opportunités de partenariat, rapporte la MAP.

D'autre part, la délégation danoise a effectué une visite de terrain à l'une des coopératives actives à Taroudant, où elle a été informée des différentes unités de production et de fabrication, des produits laitiers et des produits agricoles à valeur ajoutée.

Par la suite, les acteurs économiques danois ont été reçu au siège de la Chambre de commerce, d'Industrie et de Services de Souss-Massa par le président du Conseil régional de Souss-Massa, le président de la Chambre de commerce, d'Industrie et de Services de Souss-Massa, le président de la Chambre d'Agriculture de Souss-Massa, le vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc -Section Souss-Massa-, et un représentant du Centre Régional d'Investissement.

Ces rencontres ont constitué une plateforme importante pour échanger des points de vue et renforcer la coopération et les partenariats entre les acteurs économiques des deux pays, notamment en matière d'investissement dans l'innovation agricole, la transformation alimentaire et le développement durable.