Maroc: Multiplication des cyberattaques contre les institutions du pays

Le Maroc pourrait avoir subi une troisième cyberattaque d'ampleur depuis le mois d'avril 2025. Un groupe se faisant appeler « Jabaroot DZ » et affirmant agir pour défendre les intérêts de l'Algérie, annonce avoir attaqué les serveurs du ministère de la Justice marocain.

On ne compte plus le nombre d'institutions marocaines ciblées par des cyberattaques ces derniers mois. Après avoir visé, les 8 et 12 avril 2025, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le ministère de l'Emploi et de l'Agriculture, le groupe de hackers se faisant appeler « Jabaroot DZ » a diffusé les données personnelles de près de deux millions de salariés. L'Agence nationale de la conservation foncière a été à son tour victime d'une attaque le 2 juin. Des milliers de documents relatant des transactions immobilières et foncières avaient été rendus publics.

Juges et fonctionnaires

La dernière attaque, en date du lundi 8 juin, pourrait être plus grave encore : l'infrastructure numérique du ministère de la Justice aurait été infectée et victime d'une fuite de données. Les hackers de « JabaRoot DZ » affirment avoir accédé à des informations sensibles concernant près de 5 000 juges et 35 000 fonctionnaires. Les hackers ont appuyé leur annonce sur leur chaine Telegram par des captures d'écran censées annoncés de futures publications de données personnelles, comme les fiches de salaires des juges.

« Sécurité nationale »

Selon le média marocain Le360, le ministère de la Justice dément avoir été la cible de cyberattaques, en revanche, le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire (CSJP) serait en train de procéder à des vérifications. Au Maroc, ces cyberattaques à répétition inquiètent l'opinion publique et spécialistes de la sécurité informatique qui y voient l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la « sécurité nationale ». Après les premières revendications, le gouvernement marocain avait imputé ces attaques à des hackers algériens.