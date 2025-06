Bénin: La rupture se profile entre l'UP-R de Patrice Talon et le PRD de Adrien Houngbédji

Au Bénin, l'idylle entre l'Union progressiste, soutien de Patrice Talon et le Parti du renouveau démocratique du vétéran Adrien Houngbédji, qui a donné naissance à l'UP-R en 2022, semble déjà sur le point de s'achever. Le secrétaire général adjoint du PRD confesse que leurs militants ne se sentent plus à l'aise dans cette fusion. Problème : le ministère de l'Intérieur considère que « fusion » signifie « dissolution » et que le PRD et ses attributs n'existent plus. S'il y a une rupture officielle, le parti ne devra plus les utiliser. Et cela n'est pas du tout du goût de son président fondateur Me Adrien Houngbédji et de ses lieutenants.

Au Bénin, même si la question du divorce n'est pas encore tranchée, le Parti du renouveau démocratique l'a clairement posée par la voix de son secrétaire général adjoint. Pour lui, les deux partis se sont mis ensemble sur une base donnée « mais ça n'a pas fonctionné ». Il confie que le parti consulte en ce moment ses militants pour prendre une décision.

Fin d'une histoire d'amour

Les différentes déclarations ressemblent beaucoup à la fin d'une histoire d'amour. Récemment, Adrien Houngbédji a publiquement critiqué le code électoral et demandé, comme l'opposition, le retour des exilés politiques. « Les meilleures lois sont celles qui sont consensuelles », conseille le vétéran. Il y a aussi une envie de mettre fin à la collaboration et de récupérer son PRD. Une lettre du ministère de l'Intérieur rappelait à un responsable du parti que le PRD avait cessé d'exister à la date de sa fusion. Ce dernier avait utilisé le nom et les attributs de la formation.« C'est contraire à la réalité au regard des textes et des faits », a rétorqué Adrien Houngbédji.

Pour le porte-parole du gouvernement, « les textes internes des partis ne sont pas au-dessus des lois de la République ». Le parti allié n'a pas réagi officiellement. Un de ses ténors, contacté, a eu ces mots : « Ils sont libres de partir, nous ne les retiendrons pas. »