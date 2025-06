Afrique: Le Sénégal accueille la troisième Conférence-Festival Afrique-Asie

Après Accra, en 2015, et Dar es Salaam, en 2018, Dakar accueille la troisième édition de la Conférence-Festival Afrique-Asie entre le mercredi 11 et le samedi 14 juin. À cette occasion, quelque 600 universitaires, artistes et militants vont chercher à créer de nouveaux axes de connaissance, d'échanges et de coopération entre les deux continents.

À compter de ce mercredi 11 juin et pendant quatre jours, le Sénégal accueille la troisième édition de la Conférence-Festival Afrique-Asie au cours de laquelle 600 universitaires, artistes et militants issus de 60 pays vont réfléchir aux relations entre les deux continents et chercher à améliorer leur collaboration ainsi que l'échange de leurs savoirs respectifs.

« La globalisation économique, synonyme de prospérité ou de souffrance ? », « Quel avenir pour le panafricanisme, l'esprit de Bandung et le Sud global dans le nouvel ordre mondial » ou encore « "AfriquAsie" dans un monde enchevêtré :migrations, diasporas et créolités » figurent notamment parmi les thématiques qui vont être débattus ces prochains jours à l'occasion de tables rondes, d'évènements artistiques et de projections de films sur le campus de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Raviver l'esprit de Bandung

Des activistes, des artistes et des universitaires venus d'horizons aussi divers que le Népal, l'Indonésie, la Corée, la Chine, l'Inde, le Nigéria, le Zimbabwe, l'Algérie, l'Égypte ou encore l'Europe vont y participer alors que 14 universités brésiliennes y seront également représentées.

Pour les organisateurs de l'événement, l'objectif est de raviver l'esprit de la conférence de Bandung, du nom de cette célèbre rencontre organisée il y a 70 ans en Indonésie entre 29 pays asiatiques et africains qui avaient alors affirmé leur volonté d'une position différente, non alignée sur l'Occident. À Dakar, ils entendent cette fois créer une communauté de savoir inter-regional, de nouveaux axes de connaissance, d'échanges et de coopération entre l'Asie et l'Afrique qui ne passeraient ni par l'Europe, ni par les États-Unis, à l'instar du premier institut d'études asiatiques créé en 2015 à Accra, au Ghana, à l'issue de la première Conférence-Festival Afrique-Asie.