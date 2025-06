Afrique: Le Sénégal s'offre un succès de prestige contre l'Angleterre, l'Algérie insuffisante en Suède

Ce mardi à Nottingham, les Lions de la Teranga ont terrassé les Anglais 3-1 au terme d'un match intense et abouti tactiquement. De son côté, l'Algérie a coulé en Suède, avant de se reprendre... trop tard (4-3).

Le Sénégal n'est plus seulement invaincu depuis quinze matches. Depuis ce mardi, le Sénégal est invaincu depuis seize matches et a placé, comme cerise sur le gâteau, une victoire de prestige contre l'Angleterre à Nottingham. Les Lions de la Teranga sont allés chercher les Three Lions en mode rois de la jungle. Car rien n'a été facile dans ce match, à commencer par l'ouverture du score anglaise, signée Harry Kane, qui a cueilli les hommes de Pape Thiaw à froid, alors que Nicolas Jackson s'était déjà procuré la première occasion du match deux minutes plus tôt.

Mais les Sénégalais n'avaient pas fait le déplacement pour jouer un simple match amical. Les rencontres amicales intercontinentales sont rares, et le prestige de celle-ci a poussé les champions d'Afrique 2022 à se donner à fond. Les Lions de la Teranga, sans Sadio Mané, ont fait monter l'intensité de plusieurs crans alors que les Anglais sont restés en pantoufles.

Preuve en est, le laxisme de la défense des Three Lions sur le but de l'égalisation. Jackson s'est arraché pour empêcher le ballon de filer en sortie de but et centrer du bout du pied, sous les yeux d'une arrière-garde qui avait arrêté de défendre, ce qui a permis à Ismaïla Sarr d'accélérer et de devancer Kyle Walker qui était à l'arrêt. Sarr n'a plus eu qu'à conclure à bout portant.

Grâce à une énorme intensité au milieu de terrain mise par le trio Diarra-Gueye-Camara, les Anglais n'ont pas réussi à se procurer un grand nombre d'occasions par la suite. De toute façon, Edouard Mendy veillait au grain, comme sur sa superbe parade face à Bukayo Saka (68e). Et offensivement, les troupes de Pape Thiaw ont été très efficaces. Le jeune Habib Diarra (21 ans), dont la valeur sur le marché des transferts ne cesse de grimper, en a été le parfait exemple : bien lancé par Koulibaly, il a filé au but tout seul comme un grand pour tromper Henderson dans un angle fermé (62e).

Le clou du spectacle ? Le but de l'égalisation de Jude Bellingham sur corner refusé pour une faute (84e), suivi de celui du 3-1 au terme d'une action 100% Ligue 1 entre Camara (Monaco) et Sabaly (Metz), pour plier le match. De très bon augure avant d'attaquer des qualifications pour la CAN corsées en août, avec le Congo et le Nigeria en guise d'entrée.

L'Algérie à réaction mais insuffisante

C'est une Algérie bousculée et à réaction qui s'est présentée à la Strawberry Arena de Solna. Pourtant, Vladimir Petkovic avait aligné un onze prestigieux, qui avait tout d'une équipe type. Avec comme seule petite surprise le retour d'Anthony Mandréa dans les buts des Fennecs, qui ne bousculera pas la hiérarchie des gardiens avec les quatre buts encaissés.

Pas d'absents de marque donc pour l'Algérie, qui a cependant grandement souffert défensivement. La disposition tactique suédoise a beaucoup perturbé les hommes de Petkovic, incapables de gérer les montées des pistons adverses. Le meilleur exemple pour l'illustrer a été le superbe de match de Ken Sema, positionné dans un couloir, dont les incursions dans l'axe ont fait le plus grand mal aux Fennecs.

Il a d'abord ouvert le score sur une remise astucieuse de Larsson (14e). Avant de profiter des boulevards de la défense algérienne pour filer au but et doubler la mise (39e). En seconde période, il s'est chargé d'un penalty pour inscrire un triplé, puis Saletros a inscrit un coup-franc sublime pour transformer le match en démonstration. Alors même que les deux attaquants stars de la Suède, Viktor Gyökeres et Alexander Isak étaient absents.

Heureusement pour l'Algérie, les entrées de Bentaleb, Bounedjah et Benzia à l'heure de jeu ont redonné de la vitalité à l'équipe. En tout cas à Bennacer, qui a réduit l'écart à 4-1 d'une frappe sublime (64e). Benzia, lui, a inscrit un but un peu chanceux pour faire 4-2 (71e), avant que Bentaleb inscrive un doublé en toute fin de match sur un penalty accordé assez généreusement. Le scénario d'une remontée spectaculaire était lancé, mais les Fennecs ont manqué de temps, et ont surtout subi trop longtemps dans ce match, pour le réaliser.