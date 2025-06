Sénégal: Nouveau rebondissement à LOCAFRIQUE, le banquier Imencio MORENO aux commandes

C'est la fin d'un épilogue haletant qui a duré neuf ans autour de l'affaire LOCAFRIQUE, marquée par des suspenses et rebondissements judiciaires. La page Khadim BA est fermée et une nouvelle gouvernance a été mise en place avec la prise de fonction immédiate du banquier Imencio Moreno à la tête de la société crédit- bail et de deux administrateurs siégeant au Conseil: Amadou BA, le Président Directeur Général de la société automobile Carrefour Automobile et Michel BORELLI.

C'est une exclusivité de Confidentiel Afrique. L'entreprise LOCAFRIQUE sous tension neuf années durant sur fond de litiges judiciaires en cascade a pris l'option de tourner la page de Khadim BA, nom du désormais ex- patron, en détention depuis le 4 octobre 2024. La justice sénégalaise reproche à ce dernier son implication dans le tumultueux dossier dit «Lettres de Créances litigeuses » portant sur un contentieux de 67 milliards de FCFA» que la douane sénégalaise lui réclame.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, LOCAFRIQUE tient son nouveau Directeur Général. Il s'agit du banquier Imencio Moreno. Selon des informations de Confidentiel Afrique, sa nomination a été actée par les autorités de la Banque Centrale avec une passation des charges dans la foulée intervenue le 22 mai 2025, installant dans le cockpit de la société de crédit-bail Monsieur Imencio Moreno.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le nommé Babacar GUEYE qui assurait l'intérim de l'entreprise en l'absence de Khadim BA a pris acte de cette passation. La décision des officiels de la BCEAO (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest) avait été gardée au secret avant d'être décadenassée par Confidentiel Afrique.

Après plusieurs rebondissements judiciaires, Confidentiel Afrique a appris que les transferts du Registre de Commerce et des mandats de signatures donnant plein pouvoir à la nouvelle équipe ont été notifiés et approuvés par la Banque Centrale. Imencio Moreno sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par deux administrateurs au niveau du Conseil d'administration. Il s'agit de Amadou BA (père de Khadim BA, PDG de Carrefour Automobile) et Michel Borelli.

Il est mentionné dans la décision judiciaire dont détient copie Confidentiel Afrique ceci: «D'ordonner en conséquence la modification des inscriptions au RCCM de la société LOCAFRIQUE S.A. au profit de la société CARREFOUR Automobile qui est actionnaire à hauteur de 99,99% du capital de la société LOCAFRIQUE S.A., en lieu et place de la société KASON Finance LTD.»

Rappelons que le tandem Imencio Moreno et Michel Borelli avait été déjà installé par le Conseil d'administration courant février 2020. Le recours de l'ancien patron de LOCAFRIQUE Khadim BA devant une juridiction dakaroise avait stoppé la reprise du Registre du Commerce et les mandats de pouvoir de signature au profit des alliés de Amadou BA, PDG de Carrefour Automobile. La page Khadim BA se referme, suite à ce nouveau rebondissement qui marque un tournant décisif dans la relance de la gestion de LOCAFRIQUE.