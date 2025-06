Sénégal: Salon Vivatech de Paris - 16 startup pour représenter le pays à cette édition

Le Sénégal sera une fois de plus présent cette année à VivaTech, le plus grand salon européen dédié à l'innovation, qui se tiendra du 11 au 14 juin 2025 à Paris.

Cette mission, informe un communiqué de presse, co-organisée par la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) ainsi que l'Ambassade de France au Sénégal, réunira une délégation de 16 startups sénégalaises parmi les plus prometteuses.

Selon le document, cette édition marque un tournant dans l'approche de la délégation sénégalaise, avec une volonté affirmée de territorialisation et d'inclusion. «Les startups sélectionnées proviennent de plusieurs régions du pays, et plusieurs d'entre elles sont dirigées par des femmes, témoignant ainsi de la richesse et de la diversité de l'écosystème numérique sénégalais. À travers la bannière Lions Tech, la Der/Fj entend valoriser les talents locaux, renforcer les partenariats internationaux, attirer des investisseurs et créer de nouvelles opportunités de croissance », lit-on dans le document.

Parmi les temps forts de cette mission, ajoute la même source, figure la LionsTech Invest Night, prévue le 11 juin à Paris et organisée par Bpi France, qui réunira investisseurs, partenaires techniques et acteurs institutionnels autour des résultats du programme Lions Tech Invest et des ambitions numériques du Sénégal.

Un stand de 50 m², des panels, des démonstrations et des rendez-vous d'affaires rythmeront la participation de la délégation, qui entend également profiter de sa présence pour rencontrer des acteurs majeurs tels que l'Agence française de développement (Afd), Digital Africa ou encore Hec Paris.

« Notre présence à VivaTech n'est pas une simple vitrine. C'est une affirmation stratégique. Nous sommes à Paris pour présenter le meilleur de l'innovation sénégalaise, nouer des partenariats structurants et accélérer l'internationalisation de nos champions technologiques. Notre ambition est claire : faire du Sénégal un pôle d'innovation de référence sur le continent », a déclaré Dr Aïssatou Mbodji, Déléguée générale de la Der.

« Notre participation à ce grand rendez-vous mondial VivaTech consiste à mettre en pratique notre politique en termes de recherche et d'innovation.

L'objectif principal du Mesri est de mettre en avant les talents et génies sénégalais, promouvoir nos startups, pour faire du Sénégal un hub de l'innovation en Afrique de l'Ouest. », a dit Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

« La présence pour la 6ème année consécutive de la communauté LionsTech au Salon Vivatech témoigne de la dynamique singulière qui caractérise l'écosystème entrepreneurial et d'innovation sénégalais. Nous nous réjouissons de pouvoir l'accompagner une nouvelle fois cette année, en cohérence avec les priorités de notre coopération bilatérale qui vise à soutenir le rayonnement des pépites technologiques et l'attractivité du Sénégal. Vivatech est un moment clé pour réaffirmer la proximité privilégiée de nos écosystèmes en lien avec le meilleur de l'expertise française. », a confié Mme Christine Fages, Ambassadrice de France au Sénégal.