Soudan: Déclaration de FAS concernant l'attaque de la milice, soutenue par les forces libyennes de Haftar, sur le triangle frontalier

Les Forces Armées Soudanaises FAS ont publié mardi une déclaration concernant l'attaque de la milice terroriste de la famille Daglo, soutenue par les forces libyennes de Khalifa Haftar (bataillon salafiste), sur nos points frontaliers dans le triangle frontalier entre le Soudan, l'Égypte et la Libye, dans le but de s'emparer de la zone.

Les FAS ont clairement indiqué que l'intervention directe des forces de Khalifa Haftar aux côtés des milices dans cette guerre constitue une agression flagrante contre le Soudan, son territoire et son peuple, et une extension de la conspiration internationale et régionale contre notre pays, sous la pleine vue et l'ouïe du monde et de ses organisations internationales et régionales.

FAS a affirmé dans leur communiqué que le peuple et l'armée soudanais s'opposeront fermement à cette agression flagrante. Nous défendrons notre pays et notre souveraineté nationale et nous vaincrons, quelle que soit l'ampleur de la conspiration et de l'agression soutenues par les Émirats arabes unis et leurs milices dans la région.