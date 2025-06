Soudan: Ministère des Affaires étrangères - L'engagement direct des forces de Haftar avec la milice constitue une escalade dangereuse de l'agression extérieure contre le pays

Le ministère des Affaires étrangères a publié ce mardi une déclaration concernant la participation de la brigade salafiste libyenne, affiliée à Khalifa Haftar, à l'attaque de la milice terroriste Janjaweed contre les points frontaliers des forces armées soudanaises à l'intérieur du territoire soudanais, dans une tentative de s'emparer du triangle frontalier entre le Soudan, l'Égypte et la Libye.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans son communiqué que l'implication directe des forces de Haftar dans les combats aux côtés des milices terroristes à l'intérieur des frontières soudanaises représente une escalade dangereuse de l'agression extérieure contre le Soudan, parrainée par le régime d'Abou Dhabi. Elle incarne également la grave menace que représentent pour la sécurité et la stabilité régionales les ambitions et les projets illégitimes du régime d'Abou Dhabi dans la région.

Le communiqué du ministère a appelé la communauté internationale et les Nations Unies. L'Union africaine et la Ligue des États arabes condamnent cette attaque et traitent sérieusement et fermement cette grave menace à la souveraineté et à l'unité du Soudan ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité régionales, et prennent les mesures nécessaires pour y faire face et dissuader les agresseurs. Le Soudan se réserve pleinement le droit légitime de faire ce qui est nécessaire pour défendre sa souveraineté, ses frontières, sa sécurité et la sûreté de ses citoyens.