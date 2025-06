Soudan: Lancement d'une campagne de vaccination contre le choléra dans cinq localités de Khartoum

Le ministère de la Santé et le gouvernement de l'État de Khartoum ont lancé mardi à l'hôpital universitaire d'Omdurman une campagne de vaccination contre le choléra, ciblant 2 611 040 citoyens âgés d'un an et plus répartis dans 12 unités administratives dans cinq localités (Omdurman, Karari, East Nile, Ombadda et Jebel Awliya).

Le gouverneur de Khartoum Ahmed Osman Hamza a déclaré lors de l'investiture que l'État avait été témoin d'une bataille épique pour vaincre les épidémies après la défaite de la milice, ce qui a contribué au déclin de la maladie, avec le taux d'infection au choléra le plus bas, zéro décès et un taux de guérison élevé, soulignant la nécessité de ne pas être complaisant et de continuer à lutter contre les épidémies.

M. Hamza a salué le soutien et l'approvisionnement en médicaments fournis par le ministère de la Santé, remerciant le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, pour son soutien à l'État, en particulier au cours du mois dernier suite à la propagation de l'épidémie, tout en saluant les efforts des ministères de la Santé et de la Santé de l'État, des organisations internationales et nationales, des bénévoles, ainsi que de divers médias, appelant à « la transmission des faits dont ils sont témoins avec professionnalisme et transparence ».

La superviseure fédérale de la campagne, directrice par intérim de la santé maternelle et infantile au ministère de la Santé, Mme.infermiere Amal Mahmoud a confirmé que le vaccin est sûr et efficace, et offre une immunité allant jusqu'à 65%, qui peut atteindre 100% si d'autres précautions sanitaires sont respectées. Elle a annoncé l'arrivée d'un nouveau lot de vaccins, saluant le rôle des partenaires représentés par l'OMS dans la fourniture du vaccin, et exhortant les citoyens à profiter au maximum des 10 jours de la campagne.

À cet égard, le directeur général du ministère de la Santé de l'État de Khartoum, le ministre en charge, le Dr Fath Al-Rahman Muhammad a déclaré que l'apparition et la propagation de la pandémie n'étaient pas le résultat de la faiblesse du gouvernement ou d'un système de santé faible, soulignant la préparation et les interventions de l'État, qui ont conduit à zéro décès et à une baisse des infections. Il a exhorté les citoyens à respecter les consignes sanitaires.

Le directeur général des soins de santé primaires à Khartoum, le Dr Hisham Abdullah, a appelé à la coopération avec les équipes de vaccination, ajoutant : « Nous leur assurons que le vaccin est sûr et efficace. »