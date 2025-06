Ethiopie: Le pays continuera de renforcer sa collaboration avec la Chine - Ministre de la Santé Mekdes

Addis-Abeba — La ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba, a réitéré que l'Éthiopie poursuivra sa collaboration avec la Chine dans le secteur de la santé. La Chine a fait don aujourd'hui de vaccins protégeant 321 000 personnes contre le choléra.

S'exprimant lors de l'événement, la ministre Mekdes Daba a déclaré que le soutien de la Chine démontre l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre les maladies transmissibles et évitables.

Elle a déclaré que les épidémies de choléra continuent de représenter une menace importante, en particulier dans les communautés confrontées aux déplacements, à la sécheresse et aux infrastructures limitées, malgré les progrès importants réalisés par le pays pour améliorer les résultats sanitaires.

En réponse, la stratégie du ministère doit être aussi globale que le défi lui-même, a-t-elle déclaré.

Selon elle, la vaccination joue un rôle essentiel, tout comme les investissements dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène.

Selon la ministre, il ne s'agit pas d'interventions isolées, mais d'une initiative plus large visant à institutionnaliser l'hygiène comme pilier de la santé et de la dignité dans toutes les régions du pays.

Ainsi, la remise de vaccins d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre dans les relations sino-éthiopiennes : une collaboration qui s'étend au domaine de la sécurité sanitaire, a souligné le Dr Mekdes.

L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, a déclaré que la Chine et l'Éthiopie entretiennent une longue histoire de coopération dans le domaine de la santé, la Chine fournissant des vaccins et une assistance médicale à l'Éthiopie.

La Chine mettra en œuvre les exigences du Sommet de Pékin du FCSA en intensifiant ses efforts, en renforçant les liens en matière de ressources médicales et les échanges de talents avec l'Éthiopie afin de prévenir les maladies infectieuses et de promouvoir la santé et le bien-être, a-t-il ajouté.

Selon lui, le partenariat stratégique « All Weather » entre la Chine et l'Éthiopie est entré dans une nouvelle ère ; la Chine continuera de mettre en œuvre les exigences du Sommet de Bucha à Pékin et de mettre en œuvre le partenariat « Action pour la santé » avec plus de détermination pour apporter davantage de santé et de bien-être au peuple éthiopien.

L'ambassadeur Hai a finalement affirmé : « Nous travaillerons côte à côte avec nos amis éthiopiens pour renforcer les liens entre les ressources médicales et les échanges, ainsi que la formation des talents, prévenir et résister conjointement à toutes sortes de maladies infectieuses et faire de la santé et du bien-être la base solide sur laquelle nos deux peuples pourront travailler ensemble pour un avenir moderne. »