Sénégal: La Chambre de commerce britannique de Dakar va renforcer le partenariat économique avec Londres (ministre)

La première Chambre de commerce britannique au Sénégal, ouverte mardi à Dakar, témoigne d'une volonté commune d'encourager la coopération économique et le développement durable entre les deux pays, a déclaré le ministre sénégalais du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop.

"La création de cette chambre de commerce témoigne de notre volonté commune d'encourager la coopération économique et le développement durable entre nos deux pays", a-t-il notamment déclaré.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie prenait part à l'ouverture officielle de la première Chambre de commerce britannique au Sénégal, dans les locaux de l'ambassade de Grande-Bretagne à Dakar.

Cette initiative a été lancée dans le cadre de la journée dédiée à l'amitié profonde entre le Royaume Uni et le Sénégal visant à renforcer les partenariats commerciaux sénégalo-britanniques, promouvoir les investissements durables et stimuler la création d'emplois.

Serigne Guèye Diop estime qu"'une chambre de commerce doit épouser toute la chaîne économique, c'est-à-dire le secteur primaire, secondaire et tertiaire, pour justement proposer les investissements".

Dans un monde en perpétuelle évolution, a-t-il ajouté, "il est primordial de créer des passerelles pour favoriser l'expansion des opportunités commerciales et d'investissements, ainsi que l'innovation".

"La Chambre de commerce britannique jouera un rôle clé dans cet ambitieux projet en facilitant les échanges et en promouvant les investissements et en soutenant surtout les industries locales britanniques", a-t-il dit.

"Nous sommes fiers de notre partenariat moderne et gagnant-gagnant, fondé sur le respect mutuel et axé autour de 3 priorités partagées : la croissance économique, la sécurité et le développement durable", a déclaré Juliette John, l'ambassadrice de la Grande Bretagne au Sénégal.

La chambre fournira une plateforme formelle pour soutenir la croissance de ses membres et facilitera les partenariats avec les secteurs public et privé sénégalais, a fait savoir la diplomate.

Elle permettra aux entreprises de se rassembler pour trouver des solutions et atteignent de nouvelles opportunités et elle aidera les compagnies britanniques et sénégalaises à travailler ensemble, a-t-elle ajouté.

"Aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir cette vision prendre forme en tant que chambre dirigée par les entreprises britanniques qui travaillent en étroite collaboration avec les partenaires du Sénégal", s'est félicitée Juliette John.

"L'investissement du Royaume-Uni, au cours de la même période, a dépassé 3 milliards de francs. Cet investissement aide à développer des infrastructures critiques, des matériaux énergétiques critiques et des marchandises", a-t-elle précisé

"Nous sommes les principaux investisseurs dans le secteur énergétique du Sénégal, et nous travaillons sur l'infrastructure, y compris sur le programme d'électricité, et sur le nouveau programme d'électricité ultramarine", a encore détaille l'ambassadrice de la Grande Bretagne.

Elle renseigne que "les sociétés britanniques investissent aussi dans les télécommunications, l'agriculture, l'éducation, le secteur public et les services.

"Nous voulons aller encore plus loin. Nous continuerons d'explorer de nouvelles opportunités, conformément à la vision 2050 du Sénégal, à la stratégie industrielle et à son ambition de 321 millions d'euros", a assuré la diplomate.