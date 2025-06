Ile Maurice: «De plus en plus d'enfants présentent des retards et des troubles liés à la surexposition aux écrans»

Dans un monde où les écrans occupent une place de plus en plus importante dans notre quotidien, les enfants y sont exposés dès leur plus jeune âge. Tablettes, smartphones, téléviseurs : autant d'outils devenus omniprésents dans les foyers, parfois utilisés pour occuper, distraire ou même apaiser les tout-petits.

Mais cette exposition précoce et souvent prolongée n'est pas sans conséquence. En tant qu'orthophoniste, Nathalie Delaisse constate une augmentation préoccupante du nombre d'enfants présentant des retards de langage, des troubles de la concentration ou encore des difficultés dans leurs interactions sociales. Ces observations cliniques, appuyées par les études récentes, posent une question essentielle : quel impact réel les écrans ont-ils sur le développement des jeunes enfants ? Il est temps de faire le point sur les effets de cette surexposition, de rappeler les recommandations offi- cielles, et surtout, de proposer des alternatives saines pour accompagner l'enfant dans ses apprentissages.

Passif et isolé

Le premier impact concerne le développement cognitif. À cet âge, le cerveau de l'enfant est encore immature. Il apprend essentiellement par l'imitation de l'adulte, le toucher, les interactions verbales et non verbales. L'écran, lui, tend à isoler l'enfant et à freiner ces apprentissages fondamentaux.

Une utilisation excessive des écrans peut également nuire à sa capacité à se concentrer sur une même activité.

Enfin, le développement du langage est souvent affecté. Les stimulations diminuent fortement face à un écran : l'enfant est passif, isolé, et ne profite plus des échanges essentiels avec son entourage.

Depuis quelque temps, elle accueille en orthophonie de plus en plus d'enfants présentant des retards de parole, des troubles du langage ou encore des difficultés de concentration, souvent liés à une surexposition aux écrans.

Quelles sont les recommandations ?

· Avant trois ans, il est fortement déconseillé d'exposer les enfants aux écrans, sauf pour les appels vidéo avec un parent ou un proche. · Entre trois et six ans, on recommande de limiter le temps d'écran à de courts épisodes (environ vingt minutes), avec des contenus adaptés à leur âge : histoires simples, ludiques, colorées, ou programmes interactifs conçus pour l'apprentissage.

À cet âge, l'enfant a surtout besoin de jouer, de passer du temps de qualité avec ses proches et d'explorer le monde par d'autres moyens : lire un livre, chanter, bricoler, courir dehors... Toutes ces activités favorisent son développement, à condition qu'il soit accompagné par un adulte ou un membre de la fratrie.

Offrons-leur un monde d'expériences, pas seulement d'images

Les enfants ont besoin d'un environnement riche, varié, rempli d'expériences concrètes -- pas uniquement d'écrans. Il nous revient, en tant qu'adultes, de leur proposer un quotidien plus sain, loin des excès numériques.

À l'île Maurice, l'offre de jeux, de jouets pour le premier âge et de livres jeunesse ne cesse de s'enrichir, en anglais, en français ou en créole. Profitons-en !