Ile Maurice: Une enseignante mauricienne récompensée à l'international

Pritimah Rathoa-Bhageerutty, enseignante du collège Patten pour filles, a été sacrée lauréate du prestigieux Foundation for Environmental Education (FEE) Teacher Award 2024-2025, devenant ainsi la première Mauricienne à recevoir cette distinction internationale. Ce prix récompense des enseignants du monde entier pour leur engagement exceptionnel en faveur de l'éducation au développement durable, à travers des approches pédagogiques innovantes, des projets concrets à l'échelle de l'école et une mobilisation de la communauté éducative.

«Je suis profondément honorée d'avoir été choisie. Cela représente des années de passion, d'innovation et d'efforts pour sensibiliser nos jeunes à la protection de l'environnement. C'est une victoire collective», confie Pritimah Rathoa-Bhageerutty. Titulaire d'un BSc (Hons) en biotechnologie, elle a rejoint le collège Patten en 2017 avec la volonté d'intégrer des valeurs environnementales dans l'enseignement scientifique. Son approche a mené à la création de serres écologiques à base de matériaux recyclés, à l'introduction de systèmes hydroponiques et aquaponiques, et à la participation active du collège à divers concours et projets scientifiques. En 2023, l'établissement a reçu le Green Flag du programme Éco-École, une reconnaissance décernée par Reef Conservation. Parmi les projets phares : un défilé de mode durable, une exposition sur le changement climatique et la création d'un système d'irrigation automatisé, développé par les élèves et primé au niveau national.

«Nous sommes fiers de récompenser Mme Rathoa-Bhageerutty pour sa créativité, son leadership et son impact éducatif», a déclaré Olivia Copsey, directrice de l'éducation à la FEE. «Elle incarne parfaitement l'esprit de l'éducation verte.» Le FEE Teacher Award, décerné chaque année dans plus de 80 pays, fait partie des FEE Education Awards. L'édition 2025, tenue le 3 juin, a également récompensé 14 enseignants dans un concours de plans de cours. L'occasion a servi de plateforme pour lancer de nouvelles ressources pédagogiques gratuites, dont un cours en ligne et un courtmétrage sur les Éco-Écoles à travers le monde.

Le collège Patten a salué cette reconnaissance internationale qui, au-delà de l'honneur individuel, met en lumière l'engagement collectif de l'établissement pour une éducation durable. La direction a aussi remercié Reef Conservation, représentant officiel de la FEE à Maurice, pour son accompagnement constant.