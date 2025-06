Afrique Centrale: Lancement du deuxième Forum du bassin du Congo à Kinshasa, l'eau au coeur des discussions

Des scientifiques et chercheurs du bassin du Congo et du monde entier se sont réunis à Kinshasa pour le deuxième Forum du bassin du Congo. Cet événement majeur se veut un point de convergence pour le savoir, l'action et l'éducation. La cérémonie d'ouverture, présidée par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a eu lieu ce mardi 10 juin.

Le ministre a exprimé son espoir que les échanges de ce forum soient fructueux et aboutissent à des solutions concrètes pour les populations du bassin. Il a également souligné l'importance de la vision du Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à libérer le génie scientifique congolais et à maîtriser les sciences et les quatre éléments naturels : l'eau, le feu, le sol et l'air.

Pendant quatre jours, les participants discuteront des enjeux liés à l'eau du bassin du Congo. Cette initiative est soutenue par l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et le Centre de recherche en ressources en Eau du Bassin du Congo (CRREBaC). Le professeur Raphaël M. Tshimanga, directeur du CRREBaC, a mis en avant le rôle essentiel de l'eau pour l'énergie propre, la biodiversité aquatique, le maintien des écosystèmes et le transport. Il a assuré que les informations recueillies lors du forum seront utilisées pour éclairer les décisions politiques sur la gestion durable des ressources en eau.

Le Bassin du Congo : Un Écosystème Menacé

Le bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial, s'étend sur plus de 3 700 000 km². Cependant, il est confronté à des menaces croissantes dues au changement climatique et à la croissance démographique. Les chercheurs craignent que ce bassin ne puisse plus remplir son rôle vital pour la planète.

Le professeur Cyriaque-Rufin Nguimalet de l'Université de Bangui a souligné l'importance globale du bassin du Congo dans l'atténuation des effets du changement climatique. Il a également mentionné que les forêts du bassin envoient de la pluie qui soutient la vie d'environ 300 millions de personnes en Afrique du Nord-Est.

Ce forum est donc une étape cruciale pour trouver des solutions durables et équilibrées entre la conservation et l'exploitation des ressources du bassin du Congo. Les experts présents ont promis de proposer des modèles de développement adaptés aux décideurs politiques à l'issue de ces assises.